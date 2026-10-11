Laura Cosoi, fotografie emoționantă cu două generații din familie: „Unchiul Iancu, 95 de ani, și Nina, 2 luni”

Laura Cosoi a publicat o imagine de suflet, care surprinde o întâlnire între trecut și viitor. Actrița le-a făcut cunoștință virtuală fanilor cu doi membri ai familiei sale, aflați la extremele vieții: unchiul Iancu, ajuns la venerabila vârstă de 95 de ani, și Nina, un bebeluș de numai două luni. Fotografia a fost însoțită de un mesaj sensibil despre familie, amintiri și iubirea care unește generațiile.

Laura Cosoi, fotografie emoționantă cu două generații din familie Foto: Instagram

Laura Cosoi a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din familie, care surprinde două etape complet diferite ale vieții. Actrița a publicat pe Instagram o fotografie în care apar unchiul Iancu, în vârstă de 95 de ani, și micuța Nina, care abia a împlinit două luni. Imaginea îi surprinde pe cei doi membri ai familiei aflați la distanță de aproape un secol ca vârstă și transmite un mesaj emoționant despre timp, amintiri și iubire.

Vedeta a însoțit fotografia de câteva rânduri pline de sensibilitate, în care a vorbit despre legătura dintre generații și despre poveștile care se transmit din familie în familie.

„Unchiul Iancu, 95 de ani, și Nina, 2 luni”

„Unchiul Iancu, 95 de ani, și Nina, 2 luni. Cel mai vârstnic și cel mai tânăr membru al familiei noastre. O viață întreagă de amintiri și o viață care abia începe. Atâtea generații, atâtea povești, atâta iubire care merge mai departe”, a scris vedeta în dreptul imaginii publicate pe pagina sa personală de Instagram.

Fotografia publicată de Laura Cosoi surprinde contrastul dintre experiența unei vieți trăite și începutul unui nou drum. La 95 de ani, unchiul Iancu poartă cu el amintirile a aproape un secol, în timp ce Nina, la numai două luni, abia începe să descopere lumea.

Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a cincea oară, iar venirea pe lume a micuței Nina a adus și mai multă agitație, dar și bucurie în familia actriței. Alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, vedeta își crește cele cinci fetițe.