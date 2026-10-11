Rux și Opulență, mărturisiri despre bunica sa. Ce s-ar fi întâmplat după ce femeia a murit în fața familiei

Rux și Opulență a făcut dezvăluiri tulburătoare despre unul dintre cele mai marcante momente din viața sa. Creatoarea de conținut a vorbit despre experiențele care i-au întărit credința în Dumnezeu și a povestit o întâmplare din familie pe care nu o poate uita. Vedeta susține că bunica sa ar fi murit în fața celor dragi, însă ulterior și-ar fi revenit, iar ceea ce le-ar fi povestit femeia despre acele clipe a impresionat-o profund.

Rux și Opulență, mărturisire uluitoare despre bunica ei Foto: Instagram

Creatoarea de conținut a vorbit deschis despre relația sa cu Divinitatea și despre momentele în care a simțit că a fost protejată în situații dificile. Rux și Opulență susține că a trecut prin mai multe experiențe pe care le consideră semne de la Dumnezeu și spune că nu tratează cu superficialitate astfel de întâmplări.

Vedeta a explicat că nu toată lumea poate înțelege ce înseamnă să simți prezența Divinității sau să treci printr-un moment pe care îl percepi drept o minune.

„Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să primesc semne de la Dumnezeu. Eu nu iau chestiile astea în râs. Sunt mulți oameni care nu înțeleg când zici că s-a întâmplat o minune sau când ai simțit că Dumnezeu există”, a declarat Rux și Opulență pentru spynews.ro.

Una dintre cele mai tulburătoare experiențe povestite de Rux și Opulență are legătură cu bunica sa. Influencerița a dezvăluit că femeia ar fi murit în fața familiei, însă, potrivit relatării sale, și-ar fi revenit ulterior. Întâmplarea a impresionat-o cu atât mai mult cu cât bunica le-ar fi povestit celor apropiați ce ar fi trăit în acele momente.

„Primul și cel mai mare moment a fost când bunica mea a murit și s-a întors. A murit de față cu noi și efectiv s-a întors din morți; a fost foarte creepy, ne-a povestit ce a fost acolo”, a mai spus aceasta.

De ce crede Rux și Opulență că a fost salvată de Dumnezeu

Pe lângă experiența din familie, creatoarea de conținut a vorbit și despre situațiile dificile din propria viață, în care consideră că a avut parte de protecție divină. Aceasta a mărturisit că a observat asemănări între încercările prin care a trecut ea și cele trăite de alte persoane, însă, în opinia sa, rezultatele au fost diferite.

Rux și Opulență spune că oamenii din jur i-au atras atenția în repetate rânduri asupra faptului că ar fi ocrotită de cineva de Sus. Totodată, vedeta a subliniat că parcursul său profesional se bazează pe munca depusă și pe credința care a ajutat-o să meargă mai departe.

„De foarte multe ori simt că Dumnezeu m-a salvat din anumite situații. Am văzut că am pățit aceleași lucruri ca alți oameni, dar eu am scăpat, iar ei nu au scăpat.

Multă lume mi-a spus, când le povesteam chestiile astea, că cineva acolo sus mă iubește, pentru că altfel n-ai avea cum să scapi. Faptul că eu sunt aici azi, făcând ceea ce fac, este doar datorită muncii mele și lui Dumnezeu. Fiind mai diferită și în lumea mea, am reușit prin mine însămi, nu am fost susținută de alte persoane”, a mai adăugat Rux și Opulență.