 Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
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VideoAdela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”

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Adela Popescu a ales să se bucure de zile însorite în Grecia, alături de familie, chiar și în luna octombrie. Vedeta a publicat pe Instagram mai multe videoclipuri în care cei trei băieți ai săi se joacă pe plajă și se bălăcesc în mare, semn că toamna nu a pus capăt distracției la malul mării. Impresionată de vremea de care are parte, actrița a transmis și un mesaj scurt, prin care a dezvăluit cât de mult îi place această perioadă pentru o escapadă în Grecia.

Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie Foto: arhiva Click!

Adela Popescu profită de zilele petrecute departe de agitația cotidiană pentru a se bucura de timp de calitate alături de cei dragi. Vedeta le-a arătat urmăritorilor de pe rețelele sociale câteva imagini din vacanță, în care cei trei copii ai săi se distrează pe plajă și intră în mare.

În videoclipurile publicate la InstaStory, băieții se bucură din plin de timpul petrecut în aer liber, aleargă pe nisip și se joacă în apă. Imaginile surprind atmosfera relaxată a vacanței, într-o perioadă în care mulți turiști consideră că sezonul de plajă s-a încheiat deja.

Actrița pare să fi găsit momentul potrivit pentru o escapadă în familie, departe de programul încărcat și de responsabilitățile de zi cu zi.

„E absolut perfect”

Impresionată de condițiile de care se bucură în vacanță, Adela Popescu a împărtășit cu urmăritorii săi și o concluzie despre această perioadă a anului: „E absolut perfect în octombrie în Grecia”.

Pentru vedetă, timpul petrecut alături de familie pare să fie ocazia ideală de a se relaxa și de a crea amintiri alături de băieții săi.

Adela Popescu și soțul său, Radu Vâlcan, au împreună trei băieți și împărtășesc frecvent cu publicul momente din viața lor de familie. Cei doi încearcă să le ofere copiilor experiențe frumoase și cât mai mult timp petrecut împreună.

Vacanțele reprezintă una dintre ocaziile în care familia se poate bucura de activități în aer liber și de clipe de relaxare. Iar imaginile publicate acum de Adela arată că, pentru cei mici, distracția la mare nu se termină odată cu venirea toamnei. Așa cum reiese din mesajul vedetei, Grecia rămâne o alegere inspirată și în octombrie, mai ales atunci când vremea permite plimbări pe plajă și bălăceală în mare.

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