Ultima dorință. Legendara actriță se pregătește de moarte și vrea să devină... compost!

Celebra actriță din filmul „Vertigo” are un plan special pentru momentul în care nu va mai fi: își dorește ca trupul ei să fie transformat în compost, din care să crească apoi copaci.

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Ajunsă la 93 de ani, Kim Novak privește moartea cu seninătate și spune că ideea de a deveni parte din natură îi oferă un sentiment de continuitate și liniște.

Cunoscută pentru frumusețea ei și pentru rolurile care au transformat-o într-unul dintre cele mai mari staruri ale anilor ’50, Novak a dezvăluit că speră ca prietenii săi să-i respecte ultima dorință și să planteze copaci folosind rămășițele sale. Pentru actriță, sfârșitul vieții nu reprezintă o dispariție definitivă, ci începutul unei noi forme de existență.

„Acum mă gândesc că, atunci când voi pleca, este în regulă, pentru că voi deveni parte din acel copac frumos și voi continua să cresc”, a declarat vedeta pentru organizația PETA, cunoscută pentru campaniile sale de apărare a drepturilor animalelor.

Kim Novak a cunoscut faima în 1955, când a apărut în două producții importante, „Picnic” și „The Man with the Golden Arm”, alături de Frank Sinatra. Cariera ei a continuat cu roluri memorabile, inclusiv în capodopera „Vertigo”, regizată de Alfred Hitchcock în 1958.

În 1966, a părăsit Hollywoodul și s-a retras într-o zonă pitorească de pe coasta Californiei, pentru a duce o viață mai apropiată de natură. De atunci, pictura, animalele și liniștea vieții la țară au devenit prioritățile ei. În prezent, Novak locuiește la o fermă din Oregon, unde și-a construit proriul univers departe de agitația Hollywoodului.

Actrița spune că distanțarea de Cetatea Filmului a ajutat-o să-și redescopere identitatea și să înțeleagă ce contează cu adevărat pentru ea. „Părăsind Hollywoodul, m-am mutat într-un mediu în care puteam avea animale în preajmă și puteam afla cine sunt eu cu adevărat”, a povestit ea. Iar acum, la 93 de ani, mai are o singură dorință înainte de-a se stinge, una destul de controversată, în viziunea unora.