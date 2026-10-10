Recunoști vedeta? Cum arăta în copilărie artista care a cucerit România: „Aveam doar 10 ani”

O mai recunoști? Era doar o copilă când a pășit pentru prima dată în fața publicului, fără să știe că muzica avea să-i schimbe viața. Astăzi, este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, iar imaginile publicate recent i-au purtat pe fani înapoi în timp.

Recunoști fetița din imagine? Foto: Instagram

Andreea Bălan și-a emoționat fanii cu un videoclip publicat pe Instagram, în care le-a amintit de începuturile sale în muzică. Artista a rememorat momentul în care a intrat pentru prima dată într-un studio de înregistrări, la doar 10 ani, fără să știe că pasiunea din copilărie avea să-i definească întreaga viață. Acum, după ani de experiențe, iubiri și lecții învățate, cântăreața a ales să readucă în atenția publicului una dintre piesele sale, într-o variantă specială.

Andreea Bălan și-a început cariera muzicală de la o vârstă fragedă, iar de-a lungul timpului a reușit să-și construiască un parcurs impresionant în industria muzicală românească. Recent, artista a publicat un videoclip care îi poartă pe urmăritori înapoi în timp și le amintește de perioada în care făcea primii pași în lumea muzicii.

Cu această ocazie, cântăreața a vorbit despre emoțiile care au însoțit-o încă din copilărie și despre legătura specială pe care o are cu muzica. Deși au trecut mulți ani de la debutul său, artista spune că păstrează în suflet aceeași pasiune care o motiva când era doar o fetiță.

Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru fani

Pe lângă videoclipul publicat pe rețelele de socializare, Andreea Bălan a transmis și un mesaj în care a rememorat începuturile sale și a explicat ce înseamnă muzica pentru ea.

„Aveam doar 10 ani când am intrat pentru prima dată într-un studio de înregistrări, fără să știu că muzica avea să devină întreaga mea viață. De atunci au trecut atâția ani, atâtea povești, iubiri, dezamăgiri, visuri împlinite și lecții de viață… dar fetița aceea care iubea să cânte este aici, în sufletul meu.

Astăzi, am ales să readuc «Nu mă iubi» la viață, într-o variantă unplugged, alături de band-ul meu, cu emoție pură și aceeași iubire pentru muzică pe care o aveam la 10 ani. Unele povești nu se termină niciodată. Doar le cântăm altfel, odată cu trecerea anilor”, a scris Andreea Bălan pe pagina sa de Instagram.

Prin această reinterpretare, Andreea Bălan le oferă fanilor ocazia de a redescoperi piesa „Nu mă iubi” într-o variantă diferită, realizată alături de trupa sa. Pentru artistă, melodia reprezintă mai mult decât o simplă interpretare muzicală: este o legătură cu trecutul și cu fetița care visa să cânte, fără să știe unde o va duce drumul ales.