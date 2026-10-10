 Daniel Buzdugan, mesaj emoționant la o lună de la moartea mamei sale: „Nu m-am obișnuit cu ideea”. În ce își găsește alinarea
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Daniel Buzdugan, mesaj emoționant la o lună de la moartea mamei sale: „Nu m-am obișnuit cu ideea”. În ce își găsește alinarea

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Daniel Buzdugan trece prin momente dureroase, la o lună de la moartea mamei sale. Pe 10 octombrie, omul de radio a publicat un mesaj emoționant în memoria celei care i-a dat viață, mărturisind că încă nu s-a obișnuit cu absența celei care i-a dat viață. Credința în Înviere îi oferă însă alinare și speranța că despărțirea nu este definitivă.

Daniel Buzdugan a postat un mesaj emoționant
Daniel Buzdugan a postat un mesaj emoționant Foto: Facebook

În mesajul său, Daniel Buzdugan vorbește despre dorul pe care îl simte, dar și despre pacea sufletească pe care o găsește în credință. Chiar dacă a trecut o lună de când mama sa a plecat din această lume, acceptarea pierderii rămâne dificilă.

„Îmi este foarte dor și nu m-am obișnuit cu ideea că ai plecat, dar am în suflet o pace sfântă”, a scris omul de radio.

Daniel Buzdugan găsește alinare în credință, la o lună de la pierderea mamei

Pentru Daniel Buzdugan, credința reprezintă un sprijin important în această perioadă. Acesta spune că nădejdea în Înviere îl ajută să privească despărțirea de mama sa ca pe una temporară și să găsească alinare în gândul că ea se află în grija lui Dumnezeu.

„Credința în Înviere îmi dă nădejdea că despărțirea noastră este doar temporară și că Dumnezeu te ține acum la pieptul Său, în iubire și lumină”, a transmis acesta, pe pagina sa personală de Facebook

Omul de radio este convins că mama sa continuă să vegheze asupra celor rămași în urmă, chiar dacă nu mai este alături de ei în mod fizic.

„Sunt sigur că de acolo de sus, din Ceruri, ai început o nouă misiune pentru noi, cei rămași aici: ne ești înger păzitor”, a mai scris Daniel Buzdugan.

Mesajul emoționant transmis în memoria mamei sale

Dincolo de durerea despărțirii, mesajul lui Daniel Buzdugan este și unul de recunoștință pentru dragostea și lecțiile primite de la mama sa. Amintirile și valorile pe care aceasta i le-a transmis continuă să îl însoțească.

„Îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat și pentru dragostea ta care continuă să mă ghideze”, a mărturisit omul de radio.

La finalul mesajului, Daniel Buzdugan i-a adresat mamei sale cuvinte de iubire și o rugăciune pentru odihna sufletului ei.

„Rămâi veșnic în rugăciunile și în inima mea, mămica mea dragă! Veșnica ta pomenire! Dumnezeu să te ierte!”, a scris acesta.

Totodată, Daniel Buzdugan le-a cerut celor care doresc să se alăture rugăciunii să o pomenească pe mama sa, Maria.

„Pomeniți-o, vă rog frumos, în rugăciune toți cei care doriți pe adormita roaba lui Dumnezeu MARIA”, a transmis omul de radio, încheind cu un îndemn la solidaritate și rugăciune: „Să ne rugăm unii pentru alții chiar dacă nu ne cunoaștem”.

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