 Kevin Bacon și Kyra Sedgwick, pierderi de 30 de milioane de dolari! Cum și-au schimbat viața după ce au fost înșelați
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Kevin Bacon și Kyra Sedgwick, pierderi de 30 de milioane de dolari! Cum și-au schimbat viața după ce au fost înșelați

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Kevin Bacon și Kyra Sedgwick formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood. Deși au o căsnicie de aproape patru decenii și o avere estimată la 100 de milioane de dolari, cei doi actori au trecut printr-o adevărată dramă financiară. O investiție care promitea câștiguri uriașe s-a transformat într-un coșmar, iar pierderile ar fi ajuns la aproximativ 30 de milioane de dolari. Experiența i-a determinat să-și reevalueze prioritățile și să adopte un stil de viață diferit.

Kevin Bacon și Kyra Sedgwick, pierderi de 30 de milioane de dolari
Kevin Bacon și Kyra Sedgwick, pierderi de 30 de milioane de dolari Foto: arhiva Click!

La începutul anilor 2000, Kevin Bacon și Kyra Sedgwick au investit bani într-o oportunitate care părea extrem de profitabilă. Li s-a spus că fondurile vor fi plasate în mai multe domenii, inclusiv în sectorul imobiliar și în fonduri speculative.

În realitate, investiția făcea parte din schema Ponzi pusă la punct de omul de afaceri Bernie Madoff, care a înșelat numeroși investitori. Cei doi actori nu au fost singurele victime și, în urma demersurilor legale, au reușit să recupereze doar o parte din bani. Deși nu au dezvăluit suma exactă pierdută, presa a relatat că aceasta s-ar fi ridicat la aproximativ 30 de milioane de dolari.

Invitat în podcastul „SmartLess”, Kevin Bacon a vorbit despre lecția învățată în urma acestei experiențe.

„Cei mai mulți dintre banii noștri erau la Madoff”, a mărturisit actorul, adăugând: „Există lecții evidente de viață – dacă ceva pare prea frumos ca să fie adevărat, atunci chiar este prea frumos ca să fie adevărat”, potrivit Yahoo.

Cum și-au refăcut viața după lovitura financiară

În ciuda pierderilor uriașe, Kevin și Kyra au rămas uniți și s-au concentrat asupra familiei lor, având împreună doi copii, Sosie și Travis.

„Am ajuns până aici, copiii noștri sunt sănătoși, noi suntem sănătoși, știi? Hai să ne uităm la lucrurile bune pe care le avem”, a povestit actorul despre felul în care au ales să privească situația.

Kevin a recunoscut că pierderea a fost dureroasă, dar a încercat să țină cont și de oamenii care au suferit consecințe mult mai grave.

„Oameni în vârstă, oameni ale căror fonduri de pensii au fost complet distruse. Așadar, întotdeauna va exista cineva care o duce mult mai rău decât tine”, a explicat acesta.

După acea perioadă dificilă, cei doi au ales să petreacă mai mult timp departe de agitația Hollywoodului. S-au stabilit la o fermă de aproximativ 40 de acri din Sharon, Connecticut, unde se bucură de liniște și de natură.

Proprietatea găzduiește capre, alpaca, porci și cai miniaturali. Kevin Bacon a mărturisit că timpul petrecut alături de animale îl ajută să se relaxeze.

„Iubesc animalele, sunt o bucurie să fiu în preajma lor și mă liniștesc foarte mult”, a declarat actorul. Cei doi se bucură și de grădina lor, unde cultivă legume și ierburi aromatice.

Secretul unei căsnicii de aproape 40 de ani

Kevin Bacon și Kyra Sedgwick sunt căsătoriți din 1988. Întrebat despre secretul relației lor de lungă durată, actorul a oferit un răspuns sincer și amuzant.

„Glumesc spunând că secretul unei căsnicii reușite este să nu primești sfaturi despre căsnicie de la celebrități”, a spus el.

În cele din urmă, Kevin consideră că relația lor a rezistat în timp și datorită norocului: „Pur și simplu am avut noroc. Sincer, cred că acesta este adevărul”.

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