 Nouă actori au recunoscut, ani mai târziu, că au avut aventuri cu partenerii de platou. Despre cine este vorba
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FotoNouă actori au recunoscut, ani mai târziu, că au avut aventuri cu partenerii de platou. Despre cine este vorba

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Chimia dintre doi actori poate fi rezultatul unui talent remarcabil, însă în unele cazuri sentimentele de pe ecran au continuat și dincolo de camerele de filmat. De-a lungul anilor, mai multe celebrități au dezvăluit că au avut relații sau aventuri cu colegii lor de distribuție, informații care au ieșit la iveală abia după mult timp, potrivit publicației People.

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Foto: Warner Bros/Getty Images

Michael Douglas și Kathleen Turner

Una dintre cele mai recente dezvăluiri îi aparține lui Michael Douglas, care scrie în autobiografia One Helluva Ride că s-a îndrăgostit de Kathleen Turner în timpul filmărilor pentru Romancing the Stone (1984).

Actorul povestește că relația lor a evoluat de la prietenie la iubire și că petreceau mult timp împreună după zilele solicitante de filmare din Mexic. Povestea s-a încheiat însă după ce pe platou a venit Diandra Douglas, soția actorului de la acea vreme, împreună cu fiul lor, Cameron.

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Foto: shutterstock

Potrivit lui Douglas, Turner nu a vrut să se implice în destrămarea familiei sale, iar cei doi au decis să pună capăt relației. În ciuda despărțirii, au rămas prieteni și au continuat să colaboreze în proiecte precum The Jewel of the Nile, War of the Roses și serialul The Kominsky Method.

Jennifer Lawrence și Liam Hemsworth

Cei doi au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri fictive din seria The Hunger Games, iar ani mai târziu Jennifer Lawrence a confirmat că între ei a existat și o apropiere în afara filmărilor.

Întrebată direct dacă s-au sărutat vreodată când camerele nu filmau, actrița a răspuns sincer și cu umor că Liam Hemsworth era foarte atrăgător și că răspunsul este evident.

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Foto: shutterstock

Ione Skye și John Cusack

Ani la rând, Ione Skye a susținut că relația cu partenerul ei din Say Anything s-a limitat la o simpatie reciprocă. În autobiografia Say Everything, actrița a recunoscut însă că ea și John Cusack au avut o relație intimă după divorțul său de primul soț.

„Trebuia să-mi scot asta din sistem”, a scris ea.

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Foto: Alamy

John Stamos și Demi Moore

În autobiografia sa publicată în 2023, John Stamos a rememorat o conversație avută cu Demi Moore despre perioada în care jucau împreună în General Hospital.

Întrebați dacă au fost vreodată implicați romantic, cei doi au recunoscut că nu își amintesc toate detaliile, însă Demi Moore a spus că este foarte posibil să fi avut o aventură și să fi existat o apropiere romantică între ei în anii '80.

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Foto: getty images

Matthew Perry și Julia Roberts

În cartea sa Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, regretatul actor Matthew Perry a dezvăluit că el și Julia Roberts au început o relație în perioada în care actrița apărea într-un episod special al serialului Friends.

Perry a mărturisit că relația a durat doar câteva luni și a recunoscut că propriile insecurități au contribuit la despărțire. El a scris că se temea constant că Julia Roberts îl va părăsi și a ales să încheie relația înainte ca acest lucru să se întâmple.

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Foto: warner bros

Carrie Fisher și Harrison Ford

După aproape 40 de ani de la lansarea primului film Star Wars, Carrie Fisher a dezvăluit că a avut o aventură de trei luni cu Harrison Ford în timpul filmărilor.

În volumul The Princess Diarist, actrița a descris relația lor spunând că în timpul săptămânii erau Han Solo și Prințesa Leia, iar în weekend deveneau Carrie și Harrison.

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Foto: getty images

Lea Michele și Matthew Morrison

Deși publicul i-a cunoscut ca profesoară și elevă în serialul Glee, Lea Michele a dezvăluit în cartea Brunette Ambition că ea și Matthew Morrison s-au întâlnit pentru o scurtă perioadă înainte de a deveni colegi în producția de succes.

Actrița a explicat că cei doi se cunoșteau de pe Broadway și că relația lor a avut loc cu ani înainte de lansarea serialului.

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Foto: getty images

Barry Williams și Maureen McCormick

Interpreții lui Greg și Marcia Brady din serialul The Brady Bunch au recunoscut ulterior că au avut o relație adolescentină în timpul filmărilor.

Barry Williams a povestit că primul lor sărut a avut loc în Hawaii, iar Maureen McCormick a descris momentul în autobiografia sa drept unul pasional, deși nu a putut ignora ironia faptului că publicul îi percepea ca pe doi frați.

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Foto: getty images

Aubrey Plaza și Michael Cera

La șase ani după lansarea filmului Scott Pilgrim vs. the World, Aubrey Plaza a dezvăluit că ea și Michael Cera au format un cuplu timp de aproximativ un an și jumătate.

Ulterior, Michael Cera a povestit că au fost chiar aproape să se căsătorească spontan în Las Vegas, însă au renunțat la idee în ultimul moment.

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Foto: WireImage

Aceste povești arată că, uneori, relațiile care par convingătoare pe marele ecran nu sunt doar rezultatul talentului actoricesc, ci reflectă sentimente reale care au existat și în afara platourilor de filmare.

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