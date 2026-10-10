 De ce s-a despărțit Cheloo de prima soție, Daniela Niculescu! Mărturisiri despre mariajul lor: „A plâns”
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De ce s-a despărțit Cheloo de prima soție, Daniela Niculescu! Mărturisiri despre mariajul lor: „A plâns”

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Șase ani au fost împreună, însă povestea de dragoste dintre Cheloo și prima sa soție, Daniela Niculescu, s-a încheiat cu acuzații și momente dificile. În 2012, fosta parteneră a rapperului a vorbit public despre problemele din căsnicie, susținând că artistul ar fi înșelat-o în repetate rânduri. Mai mult, aceasta a dezvăluit ce s-ar fi întâmplat în momentul în care i-a spus că vrea să divorțeze și de ce nu a reușit să încheie mariajul pe cale amiabilă.

De ce a divorțat Daniela Niculescu de Cheloo, de fapt
De ce a divorțat Daniela Niculescu de Cheloo, de fapt Foto: arhiva Click!

În urmă cu mai mulți ani, Daniela Niculescu a făcut declarații despre perioada dificilă prin care ar fi trecut în timpul căsniciei cu Cheloo. Potrivit relatărilor sale, infidelitățile repetate ale artistului au afectat relația și au contribuit la deteriorarea mariajului.

Fosta soție a rapperului a susținut inclusiv că problemele din cuplu au împins-o spre consumul de substanțe interzise. În aceeași perioadă, ea a mărturisit că își dorea să divorțeze fără scandal, însă nu reușea să ia legătura cu partenerul său.

„Mereu m-a înşelat şi de aceea am ajuns în această situaţie, aceea de a lua droguri. Vreau să divorţez pe cale amiabilă, dar nu reuşesc să iau legătura cu soţul meu. De patru zile are telefonul închis sau şi-a schimbat numărul. Poate că, dacă află din ziare că îl caut, mă va contacta să ne putem despărţi fără scandal. Acum o săptămână i-am spus să ne despărţim şi a plâns să nu-l las”, a declarat Daniela la acea vreme.

Potrivit mărturiei sale, atunci când i-a comunicat că vrea să pună capăt căsniciei, Cheloo ar fi izbucnit în plâns și ar fi rugat-o să nu îl părăsească. În ciuda acestui moment, relația lor nu a mai putut fi salvată.

Au împreună un băiat

În cei șase ani de relație, Cheloo și Daniela Niculescu au devenit părinții unui băiat, Ștefan. După separare, cei doi ar fi ajuns la o înțelegere în privința copilului, care s-a aflat în grija bunicilor materni.

Daniela a vorbit public despre dificultățile pe care susține că le-a întâmpinat în timpul mariajului, în timp ce rapperul și-a păstrat, în general, discreția în privința vieții personale. Acuzațiile făcute de fosta sa soție au reprezentat însă o perspectivă asupra unei perioade despre care artistul nu a oferit, în acest context, o versiune detaliată.

După încheierea căsniciei cu Daniela Niculescu, Cheloo și-a continuat viața personală alături de Daniela Moraru. Cei doi au împreună doi copii și au fost surprinși de-a lungul timpului în ipostaze obișnuite, departe de agitația evenimentelor mondene.

Actuala parteneră a rapperului preferă să stea departe de lumina reflectoarelor și își ține viața personală departe de atenția publicului. Potrivit informațiilor apărute în presă, aceasta locuiește împreună cu artistul în casa sa din Breaza.

Spre deosebire de Cheloo, obișnuit cu expunerea publică și cu aparițiile în emisiuni, Daniela Moraru evită atenția mediatică și nu își expune frecvent familia pe rețelele sociale.

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