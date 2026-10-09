Sânziana Buruiană, dezvăluiri despre viața de cuplu! Ce se întâmplă între ea și soț: „Nu mai avem timp”

Cele două fetițe sunt centrul universului Sânzianei Buruiană, iar programul familiei se organizează în jurul lor.

1/8 Sânziana Buruiană și soțul ei abia mai găsesc timp pentru ei Foto: click.ro

Vedeta și soțul ei își împart responsabilitățile, însă timpul petrecut doar în doi a devenit o raritate. Chiar și atunci când visează la o vacanță romantică, nu se îndură să plece fără fete.

Pentru Sânziana Buruiană, diminețile încep la ora șapte, cu pregătirile pentru școală și activitățile copiilor. Fiica cea mare este în clasa a IV-a, iar cea mică are, la rândul ei, un program care îi ține ocupați pe ambii părinți.

„Am intrat în forță, mă trezesc la șapte dimineața. Le mai duce și soțul, dar eu le pregătesc și tot trebuie să mă trezesc. Încercăm să împărțim treburile, pentru că fiecare are activități, și cea mare, și cea mică, și abia facem față”, ne-a povestit Sânziana.

În această agitație zilnică, momentele rezervate cuplului sunt tot mai greu de găsit. Întrebată dacă ea și soțul mai au timp să se ciondănească, vedeta a răspuns cu umor că nici pentru asta nu mai există loc în program.

„Nu mai avem timp, avem atât de multe lucruri de făcut! Chiar mă gândeam la cei care au timp și de certuri și de alte probleme. Zic: «Doamne, cum or avea timp?». Cu doi copii nu mai ai timp nici să respiri”, e de părere ea.

O vacanță romantică le-ar prinde bine, însă Sânziana recunoaște că până și timpul destinat relației ajunge să fie împărțit cu fetele. Nu concep să plece undeva și să le lase acasă.

„Am vrea o vacanță romantică, la un spa, ceva, să ne relaxăm, pentru că nu prea am mai avut timp pentru noi. Timpul pentru noi doi îl împărțim și cu ele, adică noi nu putem pleca nicăieri fără ele. Chiar dacă timpul este pentru noi, vrem să se bucure și ele”, mai spune Sânzi.

„La un moment dat trebuie să cedez locul generației tinere"

Sânziana spune că, de când a devenit mamă, prioritățile ei s-au schimbat. Își dorește să le ofere fetelor sprijin și oportunități, chiar dacă asta presupune să renunțe la o parte din timpul și atenția pe care altădată și le acorda.

„Consider că așa este normal. La un moment dat trebuie să cedez locul generației tinere. Mi se pare un pic ciudat, când ai copii, să te pui tot pe tine pe primul loc. Automat, ei devin pe primul loc în viața oricărei mame și așa ar trebui să fie”, mai spune vedeta.

Iar când vine vorba despre răsfăț, fiica ei mai mare confirmă că mama îi face „chiar toate” poftele. Sânziana recunoaște și ea: „Nu cred că are o poftă pe care nu i-o fac.”

Am întâlnit-o pe vedetă la prezentarea lui Brigitte Pastramă, unde fiica cea mare a urcat pe podium. Sânziana speră să o însoțească și la evenimente de modă din străinătate.

„Data viitoare cred că o să mergem cu Brigitte la Milano sau la Paris, pentru că ea are show-uri internaționale și mi se pare foarte frumos ca, la o vârstă atât de fragedă, să aibă ocazia să participe”, ne-a povestit Sânziana Buruiană.

Nici mezina nu vrea să rămână în urmă. Deși de această dată a rămas acasă, își dorește să calce pe urmele surorii sale.