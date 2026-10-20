Laura Cosoi, adevărul despre viața cu cinci fetițe! Cum au primit-o surorile pe Nina, mezina familiei. „Nu pot împărți fiecare zi în cinci porții identice”

Venirea pe lume a micuței Nina a schimbat din nou universul familiei Laurei Cosoi și al lui Cosmin Curticăpean. Actrița este acum mama a cinci fetițe, Rita, Vera, Lara, Aida și Nina, iar viața de zi cu zi a căpătat un ritm cu totul nou. Între îngrijirea bebelușei, programul celorlalte fete și momentele petrecute împreună, vedeta încearcă să găsească echilibrul de care fiecare copil are nevoie. Într-un interviu pentru Viva!, Laura Cosoi a dezvăluit cum s-au adaptat surorile la venirea mezinei, cum se organizează familia și de ce consideră că iubirea nu trebuie măsurată în mod egal, ci oferită în funcție de nevoile fiecăruia.

https://www.viva.ro/vedete-si-evenimente/cum-i-s-a-schimbat-viata-laurei-cosoi-de-cand-are-cinci-cop Foto: Facebook.

Cum au primit Rita, Vera, Lara și Aida venirea pe lume a surorii lor, Nina

Apariția unui nou membru în familie aduce emoții și schimbări pentru toată lumea, iar într-o casă cu cinci copii, fiecare reacție contează. Laura Cosoi este atentă la felul în care fetițele sale se adaptează la prezența bebelușei Nina și încearcă să le ofere fiecăreia spațiul necesar pentru a-și exprima sentimentele.

Actrița explică faptul că cele patru surori mai mari înțeleg diferit această schimbare, în funcție de vârstă și de experiențele pe care le-au acumulat până acum. Dacă fetele mai mari pot înțelege mai ușor ce presupune venirea unui bebeluș, pentru Aida lucrurile sunt mai greu de descifrat.

„Fiecare a primit-o din locul în care se află acum. Rita are deja o înțelegere a lucrurilor pe care, firesc, Aida nu o poate avea. Cele mari cunosc povestea venirii unui bebeluș, în timp ce pentru Aida schimbarea este mult mai greu de pus în cuvinte.

Aida este mai mămoasă în perioada aceasta și încerc să fiu atentă la nevoia ei de apropiere. Venirea unei surori poate să aducă multă iubire și, în același timp, nevoia de a verifica dacă brațele mamei mai sunt disponibile. Mi se pare important să le fac loc ambelor trăiri”, a povestit Laura Cosoi.

Vedeta consideră că adaptarea la noua dinamică a familiei nu înseamnă doar bucuria de a avea încă un copil, ci și înțelegerea emoțiilor pe care le pot trăi surorile mai mari. Pentru ea, atenția acordată fiecărei fetițe rămâne esențială, mai ales într-o perioadă în care programul familiei este influențat de nevoile unui nou-născut.

Cum s-a schimbat viața Laurei Cosoi după ce a devenit mamă de cinci copii

Cu cinci fetițe, zilele Laurei Cosoi sunt pline de activități, responsabilități și momente care nu pot fi întotdeauna planificate. Alăptarea și îngrijirea Ninei ocupă o parte importantă din timpul actriței, însă nici nevoile celorlalte fete nu pot fi lăsate deoparte.

Rita, Vera, Lara și Aida au propriile rutine, de la școală și grădiniță până la activitățile zilnice și timpul dedicat familiei. În acest context, Laura încearcă să găsească soluții pentru ca fiecare copil să se simtă important și să primească atenția de care are nevoie.

„Alăptarea și ritmul Ninei ocupă, firesc, o parte importantă din timpul meu. În același timp, viața celorlalte fete merge înainte: școală, grădiniță, creșă, activități, întrebări și nevoi care nu pot fi amânate la nesfârșit. Încercăm să ne împărțim în funcție de ce are nevoie fiecare în ziua respectivă. Țin mult și la timpul petrecut separat cu ele. Uneori poate fi o ieșire, alteori o conversație scurtă în care sunt cu adevărat atentă. Nu pot împărți fiecare zi în cinci porții identice, dar pot avea grijă ca niciuna să nu simtă că trebuie să se descurce mereu singură”, a mărturisit actrița.

Pentru Laura Cosoi, echilibrul într-o familie numeroasă nu înseamnă să ofere fiecărei fiice exact același lucru în fiecare zi, ci să fie prezentă și să observe ce îi lipsește fiecăreia. Uneori, câteva minute de atenție exclusivă pot conta la fel de mult ca o activitate planificată în detaliu.

„Îmi place organizarea”. Cum reușește actrița să gestioneze programul celor cinci fetițe

Organizarea a avut întotdeauna un rol important în viața familiei, însă apariția Ninei a adus noi provocări. Cu un nou-născut și patru copii mai mari, planurile trebuie adaptate permanent, iar programul nu poate fi respectat întotdeauna cu exactitate.

Laura Cosoi recunoaște că îi place să aibă lucrurile bine stabilite, dar a învățat că flexibilitatea este la fel de importantă ca disciplina. Rutinele le ajută pe fete să știe ce urmează, însă imprevizibilul face parte din viața unei familii cu atât de mulți copii.

„La minut, cu un nou-născut? Ar fi o ambiție destul de curajoasă! Îmi place organizarea și mă ajută foarte mult, însă am învățat să las loc și zilei reale, care rareori arată exact ca aceea din mintea mea. Avem repere și lucruri pe care ne bazăm. Copiilor le face bine să știe ce urmează, iar nouă ne este mai ușor să gestionăm o casă plină. Dar dacă ajung să mă enervez pentru că viața nu respectă programul, înseamnă că trebuie să ajustez programul. Încă exersez și eu această flexibilitate”, a explicat vedeta.

Astfel, programul familiei rămâne un punct de sprijin, nu o regulă care trebuie urmată indiferent de situație. Pentru actriță, capacitatea de a se adapta este esențială pentru a face față provocărilor cotidiene fără a pierde din vedere momentele frumoase petrecute alături de copii.

Ce își dorește Laura Cosoi pentru relația dintre cele cinci surori

Dincolo de provocările organizării, una dintre cele mai mari bucurii pentru Laura Cosoi este să observe cum se construiesc relațiile dintre fetițele sale. Actrița privește cu emoție felul în care surorile interacționează și speră ca legătura dintre ele să rămână puternică pe măsură ce cresc.

În același timp, nu își dorește ca fiecare copil să fie definit de un anumit rol în familie. Chiar dacă unele dintre fete pot avea tendința de a fi mai protectoare, mai hotărâte sau mai jucăușe, vedeta consideră important ca fiecare să aibă libertatea de a se exprima și de a se schimba.

„Se conturează anumite tendințe, dar nu mi-aș dori să devină obligații. Dacă Rita este protectoare, asta nu înseamnă că trebuie să aibă mereu grijă de celelalte. Dacă Lara este mai hotărâtă, nu înseamnă că ea este automat vinovată când se întâmplă ceva. Mi-ar plăcea să aibă libertatea de a schimba rolurile: să conducă un joc, să urmeze ideea alteia, să fie curajoase sau să ceară ajutor. Au foarte mult timp înainte să se descopere. Noi încercăm să nu le spunem prea devreme cine sunt”, a declarat Laura Cosoi.

Pentru actriță, relația dintre surori trebuie să se dezvolte firesc, fără așteptări impuse din exterior. Fiecare dintre cele cinci fete are propria personalitate, iar părinții își doresc să le ofere libertatea de a-și descoperi calitățile și de a învăța unele de la celelalte.

Laura Cosoi, despre bucuriile și provocările unei familii numeroase

Viața alături de cinci copii înseamnă multă energie, numeroase responsabilități și un program care se poate schimba de la o oră la alta. Laura Cosoi nu ascunde faptul că oboseala face parte din această etapă, chiar dacă bucuria de a-și vedea fetițele împreună îi oferă numeroase motive de recunoștință.

Actrița vorbește deschis despre realitatea maternității și despre faptul că nu toate zilele sunt ușoare. În același timp, momentele în care observă apropierea dintre surori îi amintesc de valoarea relațiilor care se construiesc în familie.

„Este mult din toate. Multă tandrețe, mult zgomot, multe lucruri de ținut minte și foarte puține activități pe care le termini fără întrerupere. Sunt momente în care mă simt perfect în locul meu și momente în care mi-ar prinde bine încă două mâini. Nu aș vrea să romantizez oboseala. Există și trebuie să avem grijă de ea. Dar există și bucuria aceea de a le vedea împreună, de a observa că între ele se construiește o lume la care noi, părinții, avem doar acces parțial. Este foarte frumos să fii martor la începutul unor relații care, speri, le vor însoți toată viața”, a mărturisit Laura Cosoi.