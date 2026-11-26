Rică Răducanu deplânge trecerea în neființă a fostului mare fotbalist Dudu Georgescu. În timp ce autoritățile din Toronto investighează circumstanțele decesului, luând în calcul atât ipoteza unei crime, cât și a sinuciderii, cei care l-au cunoscut îi aduc un ultim omagiu. Exclusiv pentru Click!, Nea Rică a rememorat cu emoție și duelurile lor din teren, marea lor rivalitate sportivă.

1/3 Fostul mare fotbalist Dudu Georgescu a fost un adversar puternic, în teren, pentru portarul Rică Răducanu Foto: click.ro

Rică Răducanu: „Păcat de el, era băiat bun, mi-a dat o grămadă de goluri!”

Rică Răducanu, unul dintre cei mai mari portari ai României, legase în anii de glorie și o frumoasă prietenie cu cel care, inițial, îi fusese un puternic adversar pe terenul de fotbal. Iată ce spune despre moartea misterioasă a fostului golgheter Dudu Georgescu. Locuia într-un apartament din Canada. Pe 16 noiembrie 2026 a fost găsit fără suflare. Avea 76 de ani:

„M-a șocat vestea morții lui. Păcat de el, era băiat bun! Mi-a dat o grămadă de goluri, cu capul, aștepta să îi dea cineva o pasă bună, cu piciorul nu prea mi-a băgat mingea în poartă. Am fost adversari, eu eram portar la Sportul Studențesc, iar el juca la Dinamo. Dudu Georgescu era pe atunci celebru, dar și frumos, tare îl mai plăceau gagicile. Și pe mine mă plăceau, că eram glumeț, spuneam bancuri”, a menționat Nea Rică, exclusiv pentru Click!

„Așteptăm să vedem ce spun autoritățile, dar eu nu prea cred că s-ar fi sinucis”

Nea Rică nu crede că Dudu Georgescu și-ar fi pus capăt zilelor, așa cum se zvonește:

„În ultima parte a vieții, Dudu era, din câte am auzit, și măcinat de dorul de țară. Locuia prin Canada, nu prea se acomodase acolo, nu prea avea prieteni. Dar, părerea mea este că, oricât de greu i-ar fi fost pe acolo, că, na, ești cam printre străini, nu cred că s-ar fi sinucis.

Nu cred că și-a pus capăt zilelor. Așteptăm însă să vedem ce spun autoritățile, să aflăm adevărul, eu cu el nu mai vorbisem de mulți ani, pierdusem legătura. Din păcate, la bătrânețe, pe noi, foștii sportivi, nu ne mai bagă nimeni în seamă. Mă uit și la mine, mă mai sună ziariștii, dar la evenimentele astea importante cu sportivii din „Generația de Aur” nu mă mai invită nimeni. E trist...”, ni s-a mai confesat Rică Răducanu, exclusiv pentru Click!

Fostul mare fotbalist Dudu Georgescu va fi înmormântat în România?

Trupul neînsuflețit al regretatului sportiv Dudu Georgescu va fi adus în țară, din Canada, unde a locuit în ultimii ani?

Un mare impediment ar fi aspectul financiar, gsp.ro consemnând costuri totale cuprinse între 10.000 și 15.000 de euro, aferenți transportului funerar aerian din Canada în România.

Un ajutor ar fi faptul că, legal, statul român poate suporta, la cererea familiei, o parte dintre cheltuielile de repatriere a cetățenilor români decedați în străinătate, în limita unui plafon maxim de 5.000 de euro din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, diferența până la suma totală fiind acoperită de apropiați sau din eventuale contribuții private.

A jucat la Clubul Dinamo timp de 10 ani

Și Clubul Dinamo își ia rămas-bun de la unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României:

„Dudu Georgescu a purtat tricoul lui Dinamo între 1973 și 1983. În campionat: 260 de meciuri, 207 goluri. Niciun alt jucător nu a marcat mai mult pentru Dinamo în prima ligă. A fost de patru ori campion al României, a câștigat Cupa României și a fost golgheterul campionatului în patru sezoane consecutive.

În 1975 a marcat 33 de goluri și a câștigat prima „Gheată de Aur” a Europei. Doi ani mai târziu a repetat performanța, de data aceasta cu 47 de goluri, o bornă care, la vremea ei, împingea mai departe însăși limita europeană a golului. Pentru România a jucat de 40 de ori și a înscris 21 de goluri”, este menționat pe contul de Facebook al Clubului Dinamo.