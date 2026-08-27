La 80 de ani și cu două coaste fisurate, Rică Răducanu servește turiștii la mese: „A fost foame rău pe Litoral!”

Rică Răducanu, fosta glorie a Clubului Rapid, nu se dă bătut! În ciuda vârstei înaintate, de 80 de ani, și a recentelor probleme de sănătate, două coaste fisurate, el a revenit la muncă, la terasa din Neptun a familiei. Exclusiv pentru Click!, Rică Răducanu ne-a vorbit despre această afacere, de la malul mării, deloc profitabilă, dar și despre necazurile cu care se confruntă și care nu-i mai dau pace.

1/11 Rică Răducanu servește la mese turiștii, ajutându-și colegii de muncă. Foto captură video Facebook Foto: Facebook

Vizitat la locul de muncă de bunul lui prieten, solistul Gabriel Lăutaru

Rică Răducanu este în vervă pe Litoral, deși starea lui de sănătate nu este prea bună. A fost vizitat la locul de muncă și de bunul lui prieten, Gabriel Lăutaru, fostul solist al trupei Boombastic::

„L-am întrebat cum se simte și a zis că e spre vindecare, mai are dureri. L-am încurajat, i-am zis: „Știu că ești puternic și ești ca un tanc!”, ne-a povestit Gabriel Lăutaru, exclusiv pentru Click!, despre întâlnirea cu fostul portar român.

Iar o turistă a și postat, de altfel, pe Facebook, un videoclip cu Nea Rică, în timp ce servește la mese turiștii, cu bunătăți din meniu.

Rică Răducanu: „Nu se sudează coastele astea, dă-le naibii!”

Contactat de reporterii Click!, fostul sportiv Rică Răducanu ne-a vorbit despre problemele de sănătate care încă nu-i dau pace. Se află, în continuare, sub supraveghere medicală, la aproape două luni de când a alunecat în apartamentul său din Mangalia și și-a fisurat două coaste, necesitând spitalizare:

„Nu se prind coastele astea, nu se sudează dă-le naibii, tot merg pe la spital, iar sunt programat zilele astea la radiografie, ca să mai vedem care e treaba cu ele. În tinerețe, când jucam fotbal, dacă mi se fisura vreo coastă, până a doua zi eram perfect. Acum organismul nu se mai reface deloc. Cam într-o lună zic medicii că sunt șanse să fiu mai bine. Mă doare zona, mai ales când tușesc”, a menționat Rică Răducanu, exclusiv pentru Click!

„Am slăbit aproape 20 de kilograme”

De când s-a externat, slăbește, de la o zi la alta, dar nu înțelege de ce. E chiar speriat de situația în care se află:

„Am slăbit foarte mult, de la acest accident din casă, cred că vreo 20 de kilograme am dat jos. Păi, cum să nu mă subțiez, dacă n-am mai mâncat deloc carne? Mai merg câte o supă și un sos. Am dantură bună, nu asta e problema, dar nu mai pot mânca, nu știu de ce. Nu mai am poftă de când am căzut”, ni s-a mai confesat el.

„Nu prea au venit turiști, a fost foame rău vara asta!”

E suferind, dar nu se dă bătut! La vârsta de 80 de ani și cu două coaste fisurate, Rică Răducanu continuă să facă treabă, evident, în măsura posibilităților, la terasa din Neptun. Vrea să le fie de ajutor colegilor de muncă:

„Acum sunt la Neptun, unde naiba să fiu? Nu e mai nimeni, nu prea au venit turiști, rar, a fost foame rău vara asta! S-au tăiat trei porci, nici nu s-a gătit din toată carnea la bucătărie. Lumea mai vine pentru mine, ca să le dau un autograf, să le mai zic un banc, să mai facem o poză, ca amintire. Tăticule, a îmbătrânit România, nu mai sunt bani!

Nu mai sunt fabrici, nu mai sunt locuri de muncă. Sunt mașini prin parcări, văd, dar unde sunt turiștii? Au lărgit aștia și plaja din Neptun, aici, la noi. Nu mai ajung la malul mării nici pe jos, nici cu privirea!”, mai spune Rică Răducanu, exclusiv pentru Click!