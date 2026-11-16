Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”

Rică Răducanu (80 de ani), fosta glorie a Clubului Rapid, nu a ascuns niciodată că jocurile de noroc sunt marele lui viciu. Păcănelele, mai exact. În vreo 15 ani, a pierdut deja o avere, echivalentul prețului unui apartament, în jur de 100.000 de euro. Exclusiv pentru Click!, psihologul Radu Leca vine cu sfaturi prețioase, cu ajutorul cărora, fostul mare sportiv s-ar putea ține departe de sălile de joc care l-au lăsat lefter.

1/6 Rică Răducanu a cheltuit la păcănele prețul unui apartament. Susține că nu poate sta departe de sălile de jocuri de noroc Foto: foto: click!

Rică Răducanu: „Viorel Lis m-a dus prima oară la păcănele!”

Rică Răducanu a menționat, recent, în podcastul „Prietenii lui Ovidiu”, că a pierdut la păcănele contravaloarea unui apartament, în jur de 100.000 de euro, în ultimii 15 ani. Prin urmare, soția nu-i mai lasă banii pe mână:

„Ea îmi ia pensia direct de la poștas, în fiecare lună, am pensie puțin peste 2.000 de lei. Banii sunt la ea, ca să plătească facturile, mâncarea, medicamentele. Se teme să nu îi joc la păcănele. Viorel Lis, fostul primar, m-a dus prima oară la jocurile de noroc, de la el m-am învățat. Lucram cu el pe la primărie și la plecare mă ruga să merg cu el la păcănele. E boala grea, nu mai scapi!”, ne-a menționat Rică Răducanu, exclusiv pentru Click!

Sfatul psihologului Radu Leca: „Dependența de jocuri de noroc e o boală, nu o slăbiciune de caracter”

Psihologul Radu Leca sare însă în ajutorul fostului mare sportiv al Clubului Rapid. Iată sfaturile acestuia, împărțite, între ce pot face jucătorul, familia și statul român:

„În primul rând, trebuie să recunoști faptul că ești dependent, primul pas e să spui cu voce tare: „am o problemă". Dependența de jocuri de noroc e o boală, nu o slăbiciune de caracter. Trebuie să ceri ajutor de specialitate - psihoterapeuți specializați în dependențe sau psihiatri (anxietatea, depresia asociate sunt tratate de medic).

„E bine să lași banii în grija altcuiva”

E bine să mergi și la grupuri de sprijin - Gamblers Anonymous (GA) există și în România; povestirea cu oameni care au trecut prin același viciu ajută enorm. Un alt sfat este să lași banii în grija altcuiva, așa cum face soția lui Rică Răducanu.

Predă pensia/salariul unei persoane de încredere și primește doar suma zilnică strict necesară. Trebuie să dezactivezi orice acces digital, să ștergi conturile de online gambling, aplicațiile de casino, să blochezi site-urile (cu programe gen NetNanny sau Gamban)”.

„Să schimbe traseul, când iese din casă”

Radu Leca îl mai sfătuiește pe Rică Răducanu și să schimbe traseul, când iese din casă, pentru a evita tentațiile:

„Să evite zona și stimulii, să schimbe traseul, când iese din casă, ca să nu treacă pe lângă sălile de jocuri. În plus, să nu se uite la reclamele de la TV la meciuri. Pentru un dependent, mersul la sala de jocuri e ca pentru alcoolic o vizită la bar. Prin urmare, să se ferească de situațiile cu risc.

Să nu împrumute bani niciodată pentru joc, nici de la prieteni, nici de la IFN-uri, nici de la „înapoieri garantate”. Să renunțe la marea amăgire că banii pot fi recuperați, pe ideea că „dacă bag încă 100 de lei, îmi scot pierderile”. E gândirea care distruge familii. Fiecare leu băgat e pierdut, matematic. Să-și stabilească un program plin: muncă, sport, hobby, voluntariat”, a mai menționat Radu Leca, exclusiv pentru Click!

„Mâinile și mintea ocupate nu mai merg la aparate”

E important ca o persoană dependentă de jocurile de noroc să conștientizeze cât de mulți bani cheltuiește din cauza acestui viciu:

„Mâinile și mintea ocupate nu mai merg la aparate. Să conștientizeze că păcănelele sunt construite ca să câștige casa. Să facă un bilanț financiar brut de cinstit, să noteze pe hârtie cât a pierdut în total și cât ar fi putut avea acum (o casă, o mașină, educația copiilor). Să privească cifra în față.

Să se ofere voluntar ca sprijin altor dependenți, când ajuți pe alții îți întărești propria abstinență. Și, nu în ultimul rând, să accepți că e o luptă pe viață. Chiar și după ani de abstinență, recăderi există. Planul de protecție (bani gestionați de altul, blocaje, grup) trebuie menținut permanent”.

Familia are un rol important: „Să nu îi plătească datoriile de joc”

Psihologul Radu Leca subliniază și rolul esențial al familiei: să rămână fermă, să impună reguli clare și stricte și să administreze banii cu responsabilitate:

„Să nu îi dea bani „pentru nevoi” fără verificare. banii ajung des la aparate. Să plătească direct facturi, cumpărături, nu dai numerar. Să nu îi ia niciodată în dărâdere acest viciu, rușinea alimentează dependența.

Tratamentul cu respect funcționează, umilința nu. Important este să nu îi plătească datoriile de joc pentru că eliberezi presiunea și creezi dependență de „salvarea ta". Lasă consecințele să fie vizibile, dar oferă sprijin pentru tratament.

„Recuperarea se măsoară în ani”

Membrii familiei să ceară consiliere. ONG-uri și centre de dependențe oferă consiliere pentru familiile celor afectați. Să nu-i țină secretele, dacă minți pentru el, în fața copiilor, creditorilor, părinților, devii complice. Spune adevărul cu calm.

Să i se impună condiții clare: tratament + predarea banilor + interdicție de joc, altfel separare temporară. Iubirea nu înseamnă tolerarea autodistrugerii. Se impune o vigilență permanentă. Recuperarea se măsoară în ani, nu în săptămâni. Bănuielile de recidivă merită verificate”, a mai menționat psihologul, exclusiv pentru Click!

Ce ar putea face însă statul român: „Limitatea severă a programului, închideri pe timp de noapte, ca în alte țări”

Radu Leca e de părere că și statul român trebuie să se implice. Iată și câteva dintre propunerile vestitului psiholog:

„Interzicerea reclamelor la jocuri de noroc în media și pe stadioane - majoritatea țărilor UE au mers pe această cale; România e încă în urmă. Reducerea drastică a numărului de săli de jocuri - prin licențe scumpe, taxe progresive și restricții de localizare (departe de școli, grădinițe, biserici).

Limitarea severă a programului, închideri pe timp de noapte și cu totul în weekend, ca în alte țări. Monitorizare în timp real a cheltuielilor la aparate și online - fiecare jucător identificat cu card, cu limite zilnice/lunare obligatorii. Registru național de autoexcludere cu adevărat funcțional, cu verificare obligatorie prin carte de identitate în toate sălile și platformele - nu doar pe hârtie.

„Interzicerea accesului la credite de nevoi personale pentru cei înregistrați ca dependenți”

Impozitarea progresivă și drastică a operatorilor, cu banii direcționați obligatoriu către tratamentul dependențelor, nu spre bugetul general. Campanii publice de prevenire în școli - educație financiară și despre mecanismele dependenței încă din gimnaziu; păcănelele „atrăgătoare" sunt primul contact al tinerilor cu jocurile.

Protecție juridică a familiei: interzicerea accesului la credite de nevoi personale pentru cei înregistrați ca dependenți și protecție legală a pensiilor/salariilor de către un tutor desemnat, la cerere, prin instanță”.

Se poate scăpa definitiv de acest viciu păgubos? „Dependența nu se vindecă, se gestionează, ca diabetul”

Radu Leca e convins că acest viciu, din cauza căruia și Rică Răducanu a rămas fără bani, poate fi ținut totuși în frâu:

„Cazul lui Rică Răducanu e emblematic: chiar și o legendă a sportului, cu disciplină de performanță, nu reușește singur. Viciul e mai puternic decât ego-ul, iar aparatele sunt proiectate psihologic exact pentru asta.

Ce mi se pare esențial: dependența nu se vindecă, se gestionează, ca diabetul - și pe termen lung. Familiile românești plătesc un preț imens, iar statul încă tratează industria ca pe o găină cu bani, nu ca pe problema de sănătate publică, ceea ce, de fapt, este”.