 PRO TV anunță grila pentru 2027. Un show legendar revine pe micile ecrane după 20 de ani
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PRO TV anunță grila pentru 2027. Un show legendar revine pe micile ecrane după 20 de ani

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Mai este puțin până când PRO TV lansează noua grilă de programe, iar pregătirile sunt deja în plină desfășurare pentru o ofertă diversificată, care va include unele dintre cele mai îndrăgite formate de divertisment din România, producții ambițioase, seriale noi și reveniri mult așteptate, precum și formate internaționale de succes.

PRO TV anunță grila pentru 2027
PRO TV anunță grila pentru 2027 Foto: Pro Tv

În timp ce aceste proiecte prind contur în culise, PRO TV își reafirmă angajamentul de a le aduce telespectatorilor din România povești captivante, divertisment memorabil și experiențe unice.

„Dansez pentru tine” revine la PRO TV 

Una dintre cele mai importante noutăți este revenirea emisiunii fenomen „Dansez pentru tine”, la două decenii de la debut.

Primele informații despre relansarea show-ului au apărut în presa de specialitate în luna octombrie 2026, când s-a scris că pregătirile pentru noul sezon erau deja în desfășurare, iar procesul de selecție a concurenților ar fi început. Informațiile au fost până la momentul actual zvonuri, iar PRO TV a confirmat afirmațiile printr-un comunicat.

PRO TV anunță grila pentru 2027

Primăvara anului 2027 se anunță aglomerată pentru PRO TV, care pregătește mai multe lansări importante. Pe lângă revenirea emisiunii „Dansez pentru tine”, postul va aduce pe micile ecrane formatul internațional „Most Wanted”, dar și serialul „Tati Time”, producție care extinde universul construit de filmele de succes „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.

Din noua grilă vor face parte și adaptarea românească a formatului „Kitchen Nightmares”, intitulată „Pe muchie de cuțit”, precum și un sezon special „MasterChef Celebrity”.

Totodată, PRO TV mizează și pe unele dintre cele mai populare producții ale sale. „Românii au talent” revine cu un nou sezon, în care legendara Nadia Comăneci va ocupa un loc la masa juriului, în timp ce „Săriți de pe Fix” promite aceeași combinație de umor, provocări surprinzătoare și situații imprevizibile.

Nici „Las Fierbinți” nu lipsește din grilă, serialul urmând să revină cu personajele care l-au transformat într-unul dintre cele mai longevive și apreciate proiecte de televiziune din România.

„Dansez pentru tine”, unul dintre cele mai iubite show-uri din România

Lansată în 2006, emisiunea „Dansez pentru tine” s-a transformat rapid într-un fenomen de televiziune și într-unul dintre cele mai urmărite programe de divertisment din România.

Formatul aducea împreună vedete și persoane obișnuite care luptau pentru îndeplinirea unui vis important. Perechile pregăteau săptămânal coregrafii în stiluri diverse, fiind evaluate atât de juriu, cât și de telespectatori.

De-a lungul celor 14 sezoane au urcat pe ringul de dans numeroase personalități din muzică, sport și televiziune, contribuind la succesul producției.

Ultima ediție a fost difuzată în noiembrie 2013. Prin anunțul făcut pe 2 noiembrie 2026, PRO TV readuce în atenția publicului unul dintre cele mai cunoscute branduri de divertisment din istoria sa, la 13 ani de la încheierea ultimului sezon.

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