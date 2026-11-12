 Andreea Esca, imagini de colecție cu Alexia Eram, după vestea revenirii „Dansez pentru tine”. Cum dansa fiica vedetei în copilărie: „A luat locul I”
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VideoAndreea Esca, imagini de colecție cu Alexia Eram, după vestea revenirii „Dansez pentru tine”. Cum dansa fiica vedetei în copilărie: „A luat locul I”

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Andreea Esca a publicat un videoclip emoționant cu fiica sa, Alexia Eram, din perioada copilăriei, în care aceasta apare dansând samba alături de partenerul său. Imaginile de arhivă au readus în atenție pasiunea pe care tânăra o avea pentru dans încă de la o vârstă fragedă. Momentul nu pare ales întâmplător, în contextul revenirii emisiunii „Dansez pentru tine” la Pro TV și al informațiilor potrivit cărora Alexia s-ar putea număra printre concurenții noului sezon.

Andreea Esca, imagini de colecție cu Alexia Eram din copilărie
Andreea Esca, imagini de colecție cu Alexia Eram din copilărie Foto: Instagram

Andreea Esca le-a oferit urmăritorilor săi o incursiune în trecut, publicând un videoclip în care Alexia Eram apare pe vremea când era doar o fetiță. Înregistrarea surprinde un moment de dans plin de energie, în care tânăra execută câteva mișcări de samba alături de partenerul său la „Dansez pentru tine”.

Imaginile sunt însoțite și de o declarație mai veche a prezentatoarei Știrilor Pro TV, care povestea cum a ajuns fiica sa să urmeze cursuri de dans. Potrivit acesteia, dorința Alexiei a apărut după ce a urmărit emisiunea „Dansez pentru tine”, iar pasiunea pentru această activitate s-a transformat treptat într-o preocupare serioasă.

Andreea Esca mărturisea că a dus-o la un test pentru a vedea dacă are aptitudinile necesare și dacă merită să continue pregătirea. Rezultatul a fost unul peste așteptări, iar Alexia a fost acceptată într-o grupă mai avansată.

A dorit să meargă la școala de dans. Este adevărat că, odată cu apariția emisiunii Dansez pentru tine, acum vreo doi ani și jumătate a început să mă bată la cap că vrea neapărat să meargă la dans și am dus-o. I-am dat-o Elvirei și i-am spus să îi dea un test, să o pună să facă ce trebuie și să-mi spună dacă merită să vină. Eu chiar cred că trebuie să ai ceva ca să te duci, nu are sens să pierzi vremea degeaba și să muncești pentru că se muncește foarte mult.

Elvirei i-a plăcut foarte mult și a luat-o deja la o grupă care era puțin mai avansată decât la ce ar fi trebuit să intre ea. A făcut față cu bine și sperăm să meargă în continuare cât mai bine. Merge la competiții, a luat locul I la Cupa Muntenia. Îi place foarte mult, chiar dacă este foarte greu”, spunea Andreea Esca la acea vreme.

Alexia Eram, posibilă concurentă în noul sezon „Dansez pentru tine”?!

Videoclipul publicat de Andreea Esca vine într-un moment în care revenirea emisiunii „Dansez pentru tine” la Pro TV stârnește deja interes. După aproximativ două decenii de la debutul formatului care a devenit unul dintre cele mai cunoscute show-uri de divertisment din România, producția ar urma să revină în grila postului în 2027.

Potrivit informațiilor obținute de News18, printre numele vehiculate pentru noua ediție se află și Alexia Eram, care ar putea participa pentru prima dată la o competiție de televiziune de acest tip. Pe lista persoanelor despre care se vorbește în culisele producției s-ar afla și Cristina Ștefan.

Deocamdată, reprezentanții Pro TV nu au anunțat oficial distribuția completă și nici numele prezentatorilor. În acest context, imaginile publicate de Andreea Esca au atras atenția fanilor, mai ales că pasiunea Alexiei pentru dans este una cunoscută încă din copilărie.

Rămâne de văzut dacă tânăra va reveni pe ringul de dans, de această dată în postura de concurentă a emisiunii care a inspirat-o să urmeze cursuri de dans în urmă cu mulți ani.

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