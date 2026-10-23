 Craiova izbutește prima victorie în grupa Conference League. Ce urmează
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Craiova izbutește prima victorie în grupa Conference League. Ce urmează

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Universitatea Craiova a reușit prima sa victorie în grupa de Conference League, învingând joi, în deplasare, cu 3-1, formaţia Inter D’Escaldes, din Andorra, în a doua etapă a competiției de fotbal. 

Universitatea Craiova (stânga), primele puncte din grupa sa
Universitatea Craiova (stânga), primele puncte din grupa sa Foto: Sportpictures

Campioana României a reușit ce nu au izbutit nici CFR Cluj, nici FCSB, în trecut, impunându-se în fața unei echipe altminteri neînvinse pe teren propriu. Oltenii și-au arătat intențiile din primele minutede joc, atacând poarta adversă. Cel care a deschis scorul a fost palestinianul Al-Hamlawi (25 de ani), printr-o lovitură de cap, în minutul trei, ca nici două minute mai târziu, Ștefan Baiaram (23 de ani) să majoreze diferența. 

„Am arătat și puțină oboseală dar cred că e un rezultat corect”

În partea secundă a jocului, gazdele au avut momentul lor, iar Borja Arellano (26 de ani) a redus din diferenţă, în minutul 78, marcând pentru echipa din Andorra. Oltenii nu au slăbit ritmul, însă, iar francezul Simon Élisor (27 de ani) a înscris al treilea gol al campioanei din țara noastră, în minutul 86. Odată cu acest meci, craiovenii au ajuns la patru puncte în grupa de Conference League, unde următorul duel va fi cu albanezii de la KF Egnatia.
După victorie, antrenorul Universității Craiove, portughezul Filipe Coelho (46 de ani), s-a declarat fericit de „mentalitatea pe care au arătat-o băieţii pe teren, împotriva unei echipe bune”, declarând: „Da, sunt fericit cu mentalitatea pe care au arătat-o băieții pe teren, împotriva unei echipe bune. Cred că e o victorie corectă, sunt trei puncte foarte importante pentru noi și acum continuăm să muncim. Am vorbit dinainte, ideea era să începem cât mai puternic posibil, am vorbit în special de atitudine. De aia am vrut să începem foarte bine, pentru că am anticipat că putem să o facem. Am mai avut ocazii și după ce am marcat cele două goluri, două ocazii clare și în debutul reprizei secunde. Am arătat și puțină oboseală dar cred că e un rezultat corect. Încercăm să ne odihnim cât mai bine posibil, înainte de meciul următor”.

Programul și rezultatele din grupa în care Universitatea Craiova

Universitatea Craiova-Getafe: 1-1
Inter D’Escaldes-Universitatea Craiova: 1-3
Universitatea Craiova-KF Egnatia: 5 noiembrie 2026, 22.00
Brighton&Hove Albion-Universitatea Craiova: 26 noiembrie 2026, 19.45
Kairat Almaty-Universitatea Craiova (deplasare): 10 decembrie 2026, 17.30
Universitatea Craiova-FC Copenhaga (acasă): 17 decembrie 2026, 22.00

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