 United, șoc în Liga Campionilor: învinsă cu 4-1. Cine e următorul Messi
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United, șoc în Liga Campionilor: învinsă cu 4-1. Cine e următorul Messi

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Manchester United a avut parte de o seară pe care nu o va uita prea curând în Liga Campionilor, după ce „diavolii roșii” s-au întors învinși categoric în deplasarea de la FC Como, miercuri. Italienii s-au impus cu 4-1, în etapa a III-a de Liga Campionilor.

Nico Paz (dreapta), pe următoarele Lionel Messi
Nico Paz (dreapta), pe următoarele Lionel Messi Foto: EPA

Personajul principal de la Como a fost Nico Paz, care la cei 22 de ani ai săi s-a remarcat drept autorul unei „duble” și al unei pase decisive. De altfel, jucătorul se poate mândri cu un record impresionant în Liga Campionilor, acolo unde se remarcă drept cel mai tânăr argentinian, după Lionel Messi (39 de ani), care a fost implicat direct în trei goluri într-un singur meci din competiție. Fotbalistul lui Como a reușit această performanță la 22 de ani și 43 de zile - orientativ, Messi avea fix 21 de ani în 2009, când a contribuit la trei goluri într-o partidă cu Bayern München. Între timp, Paz pare că îi calcă pe urme și își consolidează statutul de unul dintre numele cu potențial în fotbalul mare. Transferat definitiv, în vară, de la Real Madrid, Paz a devenit unul dintre oamenii-cheie ai formației italiene, unde în sezonul curent numără patru goluri și cinci pase decisive pentru Como. Cotat la 80 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt, mijlocașul ofensiv a făcut parte din academia madrilenilor și a evoluat atât pentru echipa secundă, cât și pentru prima formație a clubului spaniol, în vreme ce la naționala Argentinei are 14 selecții și patru goluri.
Pentru italieni au mai înscris atacantul grec Anastasios Douvikas (27 de ani), în minutul 49 şi fundașul spaniol Jacobo Ramón (21 de ani), în minutul 76, în vreme ce „golul de onoare” al „diavolilor roșii” i-a purtat semnătura atacantului olandez Joshua Zirkzee (25 de ani), în minutul 90+1.

Rezultatele de miercuri din Liga Campionilor

FC Como-Manchester United: 4-1
Lille OSC-Galatasaray Istanbul: 2-4
Aston Villa FC-Viking FK: 3-1
Club Brugge-RC Lens: 3-0
Bayern München-Arsenal Londra: 2-2
Internazionale Milano-Şahtior Doneţk: 1-0
Real Madrid-RB Leipzig: 4-1
Real Betis-Feyenoord Rotterdam: 1-0
Sporting CP-LASK Linz: 2-3

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