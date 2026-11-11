Paula Chirilă și Dan Giuvelic, printre concurenții Asia Express 2027? Ce a dezvăluit actrița despre participarea în emisiune

Sezonul din 2026 al emisiunii Asia Express – Drumul Soarelui se apropie de final, iar telespectatorii se gândesc deja la următoarea ediție a competiției. Printre vedetele care ar putea lua în calcul o astfel de experiență se numără și Paula Chirilă. Actrița a dezvăluit dacă ar accepta să plece în aventura asiatică alături de proaspătul ei soț, Dan Giuvelic, dar și ce provocări ar putea apărea între ei pe parcursul concursului.

Paula Chirilă și Dan Giuvelic Foto: Click!

Paula Chirilă și Dan Giuvelic au devenit oficial soț și soție pe 6 noiembrie, după trei ani de relație. Cei doi au atras atenția publicului în ultima perioadă odată cu evenimentele importante din viața lor, iar acum actrița a vorbit despre posibilitatea de a-și testa limitele alături de partenerul său într-o competiție în care răbdarea și rezistența sunt puse la încercare.

Paula Chirilă ar merge la Asia Express alături de soțul ei

Recent, actrița și-a lansat propriul proiect online, emisiunea „Paula pune masa”, și continuă să fie prezentă și în proiectele de la Antena Stars. Întrebată dacă ar accepta să participe la Asia Express împreună cu Dan Giuvelic, Paula Chirilă a mărturisit că ideea o atrage, însă este conștientă că experiența le-ar putea scoate la iveală laturi mai puțin cunoscute ale personalității.

Vedeta a glumit pe seama felului în care ar reacționa fiecare în condiții de oboseală și foame, dar nu a exclus posibilitatea de a forma o echipă alături de soțul ei. Totuși, recunoaște că o astfel de aventură ar necesita o discuție serioasă înainte de a lua o decizie.

„Mi-ar plăcea să explorăm ideea unei emisiuni împreună, însă la Asia Express cred că am descoperi niște versiuni noi ale noastre: Paula obosită și nervoasă, Dan flămând și nervos... și amândoi convinși că celălalt ține harta invers! Cred că ar putea ieși ceva foarte amuzant, deși mi-ar fi tare frică de versiunea mea nedormită, obosită și înfometată. Nu spun nu, dar aș vrea să discutăm serios înainte! La gătit mai putem opri focul, dar acolo cursa trebuie să continue, pentru că sunt foarte competitivă, iar Dan, fiind fost sportiv de performanță, este și mai și”, a spus Paula Chirilă, în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este șeful în casa Paulei Chirilă și a lui Dan Giuvelic

Actrița a vorbit și despre dinamica relației cu soțul ei, dezvăluind, într-o notă amuzantă, cum se desfășoară negocierile dintre ei atunci când vine vorba despre deciziile din casă. Paula Chirilă spune că se consideră șefa familiei, însă recunoaște că Dan are propriile idei și că, uneori, diferențele de opinie apar inclusiv în bucătărie.

Cei doi par să fi găsit însă o modalitate prin care să depășească micile contradicții, iar umorul joacă un rol important în relația lor.

„Eu mă consider șeful, dar încă negociem recunoașterea oficială. Dan are idei, eu am idei, iar rețeta încearcă să supraviețuiască între noi. «Mai pune puțin» și «Lasă, că e suficient» pot deveni două doctrine culinare complet diferite, dar până la urmă gustăm și ne înțelegem. E greu să ții un discurs supărat cu gura plină”, a încheiat Paula Chirilă.

Paula Chirilă și soțul ei au întârziat 15 minute la propria cununie civilă

Paula Chirilă și soțul ei au avut parte de un mic incident chiar în ziua cununiei civile, după ce au întârziat 15 minute la propria ceremonie. Actrița a povestit că traficul aglomerat le-a dat planurile peste cap, iar telefoanele primite din partea nașilor și invitaților au făcut ca momentul să fie și mai stânjenitor. Vedeta a rememorat întreaga întâmplare și a vorbit și despre reținerile pe care le-a avut la începutul relației cu Dan Giuvelic, din cauza diferenței de vârstă.

„Am plecat de acasă și am intrat pe DN și era un puhoi de mașină (...) Am ajuns la și un sfert, trebuia la fix și o sunam pe nașă (...) Mă sunau și invitații (...) Mi-a fost o rușine, dar aia e (...) La început, eram foarte sceptică, tocmai din cauza diferenței de vârstă, eu eram matură de mică și îmi era greu să accept că un om de vârsta lui poate să fie matur, adică nu îl cunoșteam. A avut încăpățânarea și zidurile de le construisem în jurul meu”, a declarat Paula Chirilă, la Știrile Antena Stars.