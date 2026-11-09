Șase vedete care și-au răscumpărat casele copilăriei după ce au devenit celebre. Povestea emoționantă din spatele deciziilor lor

În timp ce majoritatea celebrităților aleg să-și investească milioanele câștigate peste noapte în vile extravagante, insule private și proprietăți opulente pe coaste exclusiviste, unii artiști au ales să facă un pas înapoi spre trecut.

Au ajuns celebre și s-au întors acolo unde au copilărit Foto: arhivă

Fie din nostalgie curată, fie din dorința de a vindeca traume vechi sau de a păstra vie moștenirea bunicilor, mai multe staruri internaționale au plătit averi pentru a reintra în posesia locuințelor modeste în care au crescut, potrivit People.

Dolly Parton a investit milioane pentru o colibă fără apă și curent

Cea mai faimoasă poveste de acest gen rămâne cea a regretatei legende a muzicii country Dolly Parton. Artista a crescut într-o colibă din bârne de lemn cu un singur dormitor, pierdută în munții din Tennessee, unde împărțea spațiul cu părinții și cei 11 frați, într-o sărăcie lucie, fără energie electrică sau apă curentă.

„Nu aveam nimic. Mama ne cosea toate pilotele și perdelele la ferestre, ne repara hainele și ne făcea haine din saci de furaje sau din resturi de cârpe”, își amintea artista.

După ce familia a pierdut casa, iar Dolly a cucerit faima mondială la Nashville, cântăreața a răscumpărat coliba și a restaurat-o complet cu ajutorul fratelui său tâmplar, Bobby:

„Fratele meu, Bobby, este un tâmplar grozav. A lucrat la ea și a restaurat-o. Ce am încercat noi să facem a fost să o facem să arate exact așa cum era când trăiam acolo, dar am vrut să fie și funcțională. Așa că am cheltuit două milioane de dolari ca să o fac să arate de parcă aș fi dat 50 de dolari pe ea!”, povestea vedeta la The Nate Berkus Show.

Deși casa originală nu este deschisă publicului, o copie identică a fost ridicată în parcul său tematic, Dollywood.

La rândul său, actrița Kate Hudson a cumpărat și locuiește în prezent în casa anilor '30 din Pacific Palisades (California), unde și-a petrecut primii ani din viață:

„Amintirile mele fundamentale au fost în acea casă, cu bunica mea, bunicul meu, toți unchii și mătușile mamei mele, Kurt Russell — părinții tatălui meu. Când am pășit din nou în acea casă, am simțit un val copleșitor de nostalgie. Sunt entuziasmată să-i onorez arhitectura și cred că se va simți mereu ca aceeași casă”, a dezvăluit actrița pentru Architectural Digest.

J. Cole a oferit casa familiilor nevoiașe

Rapperul J. Cole a transformat casa copilăriei sale din Fayetteville, Carolina de Nord, într-o emblemă culturală, punând-o pe coperta celebrului album 2014 Forest Hills Drive. Artistul a răscumpărat proprietatea executată silit mamei sale, nu pentru a locui în ea, ci pentru a o oferi aproape gratuit familiilor defavorizate, la fiecare doi ani:

„Iubirea care a fost în această casă, din partea familiei mele... dragostea lor eternă și autentică este în locuri ca acesta. Asta a reprezentat pentru mine cumpărarea casei. A fost o validare, o revanșă pentru faptul că le-au executat silit acest loc mamei mele și un simbol că știu ce este cu adevărat important”, mărturisea rapperul pentru Complex.

Pentru actorul Joshua Jackson, achiziția locuinței din copilărie a fost o declarație de dragoste pentru fiica sa, Juno:

„Am cumpărat această casă pentru fiica mea. Ce am realizat în ultimul an este că nu am apucat niciodată să experimentez dragostea unui tată. Iar acum apuc să o trăiesc. Și pentru asta este această casă.”

Destinul a fost însă dur: proprietatea a fost mistuită complet de flăcări în incendiile de vegetație devastatoare din Los Angeles din ianuarie 2025. Până la obținerea autorizațiilor de reconstrucție, actorul s-a implicat alături de Habitat for Humanity pentru a reconstrui comunitatea din Pacific Palisades, mărturisind că munca voluntară reprezintă pentru el o adevărată terapie.

Susan Boyle nu a părăsit satul natal, iar Ciara Miller a salvat căminul bunicilor

Fulgurătoarea faimă internațională adusă de Britain's Got Talent în 2009 nu a schimbat-o pe Susan Boyle. Deși albumul său de debut I Dreamed a Dream a devenit cel mai rapid vândut disc de debut din istoria Marii Britanii, cântăreața scoțiană a refuzat să plece din orașul natal Blackburn. A cumpărat casa în care a crescut și proprietatea de alături, rezumându-și simplu filosofia: „Cel mai bine este să fii ancorat în pământ și alături de rădăcinile tale”.

Lista este completată de vedeta TV Ciara Miller (Summer House), care a reușit să răscumpere casa bunicilor din Carolina de Nord. Deși a schimbat cinci locuințe în copilărie, aceea a fost „casa care a crescut-o”:

„Faptul că am ocazia să o păstrez în familie este ceva ce cred că bunicul meu și-ar fi dorit, este cu adevărat special. Nu-mi vine să cred că am strâns bani, că am fost responsabilă, că mi-am plătit taxele și că pot cumpăra această casă pentru a rămâne în familia noastră.”