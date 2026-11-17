O vacanță de două săptămâni în Japonia s-a transformat într-o pierdere financiară uriașă pentru un cuplu din Marea Britanie. Cei doi au fost nevoiți să renunțe la călătoria pentru care plătiseră aproximativ 16.800 de euro, după o întâmplare petrecută cu doar o zi înainte de plecare. Totul a pornit de la o măsură de precauție pe care femeia a vrut să o ia înainte de călătorie, dar care a avut consecințe neașteptate.

O simplă greșeală le-a ruinat vacanța de 17.000 de euro în Japonia Foto: Shutterstock

Cei doi britanici își planificaseră vacanța în Japonia pentru luna septembrie și rezervaseră întregul sejur prin intermediul unei agenții de turism. Cu o zi înainte de plecare, femeia a decis să fotocopieze documentele de călătorie, pentru a avea copii de rezervă în cazul în care apărea vreo problemă.

În timpul acestei operațiuni, o pagină din pașaportul soțului său s-a rupt în apropierea cotorului. Deși documentul nu avea afectate nici fotografiile, nici informațiile personale, iar pagina rămăsese prinsă de restul pașaportului, cei doi au descoperit că actul nu mai era valabil pentru călătorie.

„Cu o zi înainte, în timp ce fotocopiam pașapoartele noastre ca măsură de precauție, am rupt ușor o pagină din pașaportul soțului meu, în apropierea cotorului. Niciun text și nicio fotografie nu au fost rupte, iar pagina a rămas atașată de pașaport. Am verificat situația atât la Serviciul de Pașapoarte, cât și cu o rudă care lucrează pe aeroportul Gatwick, iar ambele persoane ne-au spus că pașaportul devenise invalid”, a povestit femeia, relatează Express.

Soțul a încercat să rezolve problema prin obținerea unui pașaport de urgență, însă demersul nu a mai putut fi finalizat la timp. Prima programare disponibilă era abia peste cinci zile, astfel că plecarea în Japonia nu mai era posibilă.

Dezamăgiți de situație, cei doi au luat legătura cu operatorul turistic și au anulat sejurul. Pentru această decizie, compania le-a emis o factură de anulare în valoare de 14.000 de lire sterline.

„Șocați și dezamăgiți, a trebuit să sunăm la operatorul turistic pentru a anula vacanța, iar compania ne-a emis o factură de anulare în valoare de 14.000 de lire sterline”, a explicat britanica.

De ce nu și-au putut recupera banii prin asigurarea de călătorie

După ce au pierdut vacanța, soții au încercat să obțină despăgubiri de la compania de asigurări. Solicitarea lor nu a fost însă acceptată, deoarece contractul prevedea acoperire pentru situațiile în care pașaportul este furat sau pierdut, nu și pentru deteriorarea accidentală a documentului.

Nemulțumită de răspunsul primit, femeia a cerut și părerea unui specialist în turism, pentru a înțelege dacă decizia asiguratorului și invalidarea pașaportului au fost justificate.

Experta a explicat că deteriorarea documentelor de călătorie poate reprezenta o problemă serioasă la controlul de frontieră, chiar dacă paginile nu sunt desprinse complet. O ruptură în apropierea cotorului poate ridica suspiciuni privind integritatea documentului.

„Chiar dacă ruptura este mică sau pagina este încă atașată în mare parte, autoritățile de imigrare și companiile aeriene consideră orice deteriorare în apropierea legăturii sau a cotorului pașaportului un risc de securitate, deoarece aceasta ar putea ascunde o intervenție frauduloasă asupra documentului”, a explicat specialista în turism.

De altfel, recomandările oficiale ale Guvernului britanic prevăd că pașapoartele deteriorate trebuie înlocuite înainte de plecare. În caz contrar, călătorii riscă să nu fie lăsați să se îmbarce sau să nu poată intra în țara de destinație.