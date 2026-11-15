 Laurette, o nouă intervenție chirurgicală. Ce le-a cerut fanilor înainte de a ajunge din nou pe mâinile medicilor
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Laurette, o nouă intervenție chirurgicală. Ce le-a cerut fanilor înainte de a ajunge din nou pe mâinile medicilor

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Laurette a ajuns din nou pe mâinile medicilor, în acest weekend, pentru o nouă intervenție chirurgicală, la Spitalul Floreasca. Vedeta ar fi ajuns la operația cu numărul 29, după ce infecția de care suferă a recidivat.

Laurette, o nouă intervenție chirurgicală
Laurette, o nouă intervenție chirurgicală Foto: Instagram

După luni întregi de durere, numeroase intervenții și momente dificile, aceasta recunoaște că este obosită și că fiecare nouă operație vine la pachet cu teamă și emoții. Cu toate acestea, speră că va reuși să depășească și acest episod și că se va putea întoarce la viața de dinainte.

Laurette: „Doamne, fă ca această intervenție să fie începutul sfârșitului suferinței mele!”

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Laurette le-a povestit urmăritorilor că se află din nou în spital și a mărturisit că are nevoie de încurajări și rugăciuni. Vedeta speră ca intervenția de acum să fie ultimul pas înainte de vindecare și să poată merge din nou normal.

„Să aduc puțină veselie! Astăzi sunt din nou la spital, așteptând să fiu preluată pentru o nouă intervenție la picior. Nu vă ascund că sunt obosită. După atâtea luni de suferință, atâtea operații, dureri și încercări, fiecare intrare în sala de operație vine cu emoții și teamă.

De fiecare dată îmi spun că poate aceasta va fi ultima, că poate de data aceasta voi face încă un pas spre vindecare și voi putea, în sfârșit, să merg din nou ca înainte. Nu știu ce îmi rezervă ziua de astăzi, dar știu că nu vreau să renunț. Îmi pun speranța în Dumnezeu și în Domnul doctor, care nu mă lasă niciodată. Mă rog să călăuzească mâinile medicilor și să-mi dea puterea de care am nevoie.

Uneori, tot ce ai nevoie este un gând bun, o rugăciune și puțină speranță. Dacă vă gândiți astăzi la mine, trimiteți-mi un gând bun. Poate că rugăciunile voastre îmi vor da și mai multă putere. Doamne, fă ca această intervenție să fie începutul sfârșitului suferinței mele!”

Laurette, un an și șapte luni de suferință din cauza infecțiilor

În urmă cu doar câteva zile, Laurette oferea un interviu în exclusivitate pentru Click!, în care vorbea despre problemele medicale cu care se confruntă și despre faptul că urma să fie internată pentru o nouă intervenție chirurgicală. Vedeta povestea că trăiește de un an și șapte luni un adevărat coșmar, iar problemele ar fi început după o procedură de tip Aquafilling, pe care și-a făcut-o în 2019.

„Substanța asta e o substanță care se infectează foarte repede. Nu știi la ce să te aștepți de la ea, este foarte imprevizibilă și se pare că, atunci când mă simt mai bine, cred eu că mă simt mai bine, se reinfectează”, a spus vedeta.

„E al doilea Nou An în care eu nu sunt bine”  

De atunci, aceasta a trecut prin mai multe episoade dificile, deoarece substanța folosită în cadrul procedurii îi provoacă infecții recurente. Laurette mărturisea că nu știe când se va încheia această perioadă dureroasă și că nici măcar momentele în care pare că se simte mai bine nu îi oferă siguranța că problemele au trecut.

„Duminică mă internează la Floreasca! Trăiesc de un an și șapte luni un coșmar care nu se mai termină! E al doilea Nou An în care eu nu sunt bine”, a declarat Laurette, în exclusivitate pentru Click!

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