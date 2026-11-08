 Drama prin care trece Laurette! Din nou pe masa de operație și fără bani după ani de probleme medicale: „Sunt într-o situație foarte dificilă”
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Drama prin care trece Laurette! Din nou pe masa de operație și fără bani după ani de probleme medicale: „Sunt într-o situație foarte dificilă”

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Laurette traversează o perioadă extrem de complicată, în care problemele medicale îi afectează tot mai mult viața personală și profesională. Vedeta se pregătește pentru o nouă intervenție chirurgicală, după ce infecția cu care se luptă de mai mulți ani a reapărut. Deși a sperat că a depășit momentele dificile și că nu va mai fi nevoită să ajungă pe masa de operație, situația s-a schimbat din nou.

Laurette
Laurette Foto: arhivă

Necazurile au început în urma unei proceduri estetice efectuate în 2019, iar de atunci Laurette a trecut prin mai multe episoade complicate. Substanța care îi provoacă infecțiile continuă să îi creeze probleme, iar vedeta spune că nu poate anticipa când starea sa se va înrăutăți. Perioadele în care pare că lucrurile intră pe un făgaș normal sunt urmate de noi complicații.

Laurette, din nou în fața unei intervenții chirurgicale. Infecția a reapărut

Deși a încercat să își reia activitățile și să revină la programul obișnuit, problemele de sănătate nu i-au permis să facă acest lucru. Laurette a povestit că infecția poate reveni chiar și atunci când are impresia că se simte mai bine. Imprevizibilitatea situației medicale a făcut ca planurile sale să fie date peste cap în repetate rânduri.

„Din păcate, nu prea am reușit să reiau din activități mari chestii pentru că, cum să zic eu, substanța asta e o substanță, se infectează foarte repede, nu știi la ce să te aștepți de la ea, este foarte imprevizibilă”, a explicat vedeta pentru spynews.ro.

Recent, aceasta a efectuat un RMN, iar rezultatul investigației a confirmat că infecția a revenit. În urma veștilor primite, medicii au stabilit că este necesară o nouă operație, programată pentru data de 23. Laurette recunoaște că întreaga situație a ajuns să o copleșească, mai ales că problemele medicale îi afectează inclusiv responsabilitățile de mamă.

Vedeta spune că nu a putut fi prezentă la momente importante din viața școlară a fiicei sale. Nici la deschiderea anului școlar, nici la festivitatea de încheiere din anul precedent nu a reușit să ajungă. În plus, participarea la ședințele cu părinții și implicarea în activitățile obișnuite ale copilului au devenit dificile.

„Am făcut un RMN și se pare că din nou s-a infectat această substanță. Pe 23 sunt programată la o altă intervenție. Deci este ceva ce eu n-am mai pomenit așa ceva. Nu știu ce să fac. Sunt într-o situație foarte dificilă”, a mărturisit Laurette.

 Laurette spune că și-a consumat toate economiile

Pe lângă lupta cu infecția și pregătirile pentru o nouă operație, vedeta se confruntă și cu o situație financiară dificilă. Perioada îndelungată în care problemele de sănătate au împiedicat-o să muncească și să își desfășoare activitățile în mod normal și-a pus amprenta asupra veniturilor sale.

Laurette a dezvăluit că afacerea pe care o avea este închisă de aproximativ un an și jumătate. În aceste condiții, posibilitatea de a-și relua activitatea profesională a fost serios afectată, iar lipsa veniturilor a devenit o problemă tot mai apăsătoare.

Mai mult, banii pe care reușise să îi economisească de-a lungul timpului au fost cheltuiți pentru a face față problemelor medicale. Spitalizările, deplasările, medicamentele și tratamentele au presupus costuri importante, care au consumat resursele financiare ale vedetei.

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