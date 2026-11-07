 „Chistul e uriaș. Nu știu cum rezistă”. Emily Burghelea, mărturisire dureroasă despre diagnosticul soțului
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„Chistul e uriaș. Nu știu cum rezistă”. Emily Burghelea, mărturisire dureroasă despre diagnosticul soțului

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Emily Burghelea trece printr-o perioadă dificilă, după ce a aflat că soțul său se confruntă cu o problemă de sănătate care îi provoacă îngrijorare. Vedeta a vorbit deschis despre situația prin care trece familia sa, într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram. Cu speranța că lucrurile se vor rezolva, aceasta a recunoscut că vestea primită a afectat-o profund și că încearcă să rămână optimistă pentru a-și susține partenerul.

Emily Burghelea
Emily Burghelea Foto: click.ro

Cea mai mare neliniște a vedetei este legată de dimensiunea chistului soțului său, despre care spune că a crescut foarte mult și a ajuns să fie uriaș. Emily a mărturisit că acesta nu își dorește să se opereze, deși formațiunea continuă să crească. În aceste condiții, vedeta spune că nu știe care ar fi cea mai bună cale de urmat și a apelat la comunitatea sa online pentru a cere sfaturi.

Emily Burghelea, copleșită de vestea primită despre soțul său

În mesajul publicat în mediul online, Emily Burghelea a descris starea de neîncredere în care se află. Aceasta a recunoscut că încă speră ca totul să fie doar un vis neplăcut și că situația să se rezolve fără alte intervenții.

Vedeta a explicat cât de puternic a fost impactul veștii asupra sa, mai ales că problema de sănătate îl privește pe omul pe care îl consideră jumătatea sa mai bună. Chiar dacă recunoaște că a simțit că îi fuge pământul de sub picioare, încearcă să își păstreze optimismul și să transmită energie pozitivă în familie.

Emily spune că are încredere că lucrurile vor ajunge într-un final la un deznodământ bun, chiar dacă în acest moment nu știe cum se va întâmpla acest lucru. Credința reprezintă un sprijin important pentru ea în această perioadă, iar vedeta speră că Dumnezeu nu va lăsa familia să treacă singură prin această încercare.

„Eu încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis și o să treacă, eu chiar cred că totul o să fie bine și cumva o să dispară de la sine”, a scris Emily Burghelea pe Instagram.

Chistul soțului vedetei a crescut foarte mult. De ce este îngrijorată Emily Burghelea

Dincolo de propriile emoții, Emily este preocupată mai ales de starea soțului său. Aceasta a mărturisit că nu vrea nici măcar să își imagineze prin ce trece partenerul ei și cât de multă presiune trebuie să suporte în fiecare zi.

Vedeta a vorbit și despre diferența dintre ceea ce acesta arată în fața celor dragi și ceea ce ar putea simți în realitate. Potrivit mărturisirii sale, zâmbetul și puterea pe care le afișează nu reflectă neapărat toate grijile și temerile pe care le poartă în suflet.

Cea mai mare problemă rămâne însă evoluția chistului. Emily a dezvăluit că acesta a ajuns la dimensiuni foarte mari, iar faptul că soțul său nu dorește să se opereze o pune într-o situație dificilă. Deși încearcă să privească lucrurile cu speranță, recunoaște că nu știe ce decizie ar trebui luată.

„Nu mă așteptam să crească atât de mult acest chist… este uriaș. Eu nu știu cum rezistă și nici nu vreau să-mi imaginez ce-i în sufletul lui, ce e sub zâmbetul lui larg, ce ascunde când înghite în sec, de câte ori e puternic pentru noi, câtă presiune suportă, constant în fiecare zi”, a mărturisit vedeta.

În încheiere, Emily Burghelea a făcut un apel către cei care o urmăresc, întrebând dacă există persoane care s-au confruntat cu o situație asemănătoare și care ar putea să îi ofere îndrumări. Vedeta a recunoscut că soțul său nu vrea să se opereze, în timp ce chistul continuă să crească.

„Știu doar că totul o să fie bine, dar nu știu cum. Dacă știe cineva ce am putea face în situația dată, vă rog să ne scrieți. Mulțumesc”, a transmis Emily Burghelea.

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