 Paul Ciuci de la Compact sfidează ghinionul, nu se teme de pisica neagră! Fotografii amuzante cu Ava și Kuki, paznicii casei
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FotoPaul Ciuci de la Compact sfidează ghinionul, nu se teme de pisica neagră! Fotografii amuzante cu Ava și Kuki, paznicii casei

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Paul Ciuci (60 de ani) nu se teme de pisica neagră, dimpotrivă, are chiar două. Mai mult, și câinele lui este tot negru ca pana corbului. Vă prezentăm fotografii amuzante cu animăluțele solistului trupei Compact, puse pe năzbâtii și care stau la poză mai ceva ca manechinele. Și Mihai Trăistariu (49 de ani) are casa plină de pisici, toate adunate de pe străzi, potrivit declarației sale, exclusiv pentru Click!

Paul Ciuci, cu animăluțele lui, Ava și Kuki, care-l păzesc cu strășnicie
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Paul Ciuci, cu animăluțele lui, Ava și Kuki, care-l păzesc cu strășnicie Foto: Facebook

Paul Ciuci: „Stau de vorbă cu Ava, cățelușa mea ciobănesc german”

În timp ce mulți se tem de pisica neagră și consideră că e chiar grav dacă le taie calea pe stradă, așa că trebuie să facă zece pași înapoi și să scuipe în sân, ca să alunge ghinionul, iată că Paul Ciuci le adoră. Demonstrează astfel că superstițiile legate de animalele negre nu se adeveresc. Are acasă două la număr, negre ca abanosul. Adesea, artistul postează, pe conturile sociale, fotografii amuzante cu Ava și Kuki, pisica și câinele care adoră să stea la pozat: 

„Ce vacanță poate să fie mai plăcută pentru suflet, decât să mă plimb prin pădure cu cei doi câini ai mei ori, acasă, să mă las mângâiat de ei și de cele două pisicuțe?! Știi cât de bine îmi face, de pildă, să stau de vorbă cu Ava, cățelușa mea ciobănesc german, cu blana neagră, precum pana corbului?!

„Iubesc toate animăluțele”

Recunosc: sunt o ființă rațională, dar iubesc cu-adevărat natura și animalele: Ava m-a învățat. De la ea am înțeles că nu trebuie să privesc doar în sus, ci că e important să mă uit și la cei cu patru lăbuțe, cu codiță, cu blăniță, cum or fi ei. Iubesc toate animăluțele. În afară de șerpi, păianjeni și gândaci. Nu le fac vreun rău nici lor, dar nici nu pot să spun că-i iubesc”, a menționat Paul Ciuci, pentru Revista AS. 

Pisicuțele maidaneze au pus stăpânire pe apartamentul lui Mihai Trăistariu

Și burlacul Mihai Trăistariu are casa plină de pisici, adunate de pe străzi, de-a lungul anilor. Iar când e plecat de acasă, le lasă în grija unor prieteni. Le cere chiar și fotografii cu ele, pentru a se asigura că sunt bine:

„Acasă, la Constanța, mai am 4 pisicuțe, am avut vreo 8, unele au murit de bătrânețe. Pe toate le-am salvat de pe stradă. Eu le cocoloșesc, le ofer cea mai bună mâncare, le mângâi, e greu cu ele, când nu sunt acasă.

Am vreo 2-3 familii, care se ocupă de ele, când sunt plecat prin țară, la spectacole, câteva zile. Le și plătesc cu 50 sau cu 100 de lei, bani de benzină, ca să vină să vadă dacă este totul în regulă. Le-am dat și cheia casei, verifică dacă pisicile au apă, mâncare, deși eu le las permanent boabe la discreție. Ca să fiu liniștit, cer și câte o poză cu pisicile mele, în fiecare zi, ca să mă conving că sunt bine”, a menționat Mihai Trăistariu, exclusiv pentru Click!

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