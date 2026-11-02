Laurette a făcut anunțul momentului. Când va putea merge din nou și cum se simte acum

Laurette continuă să își țină fanii la curent cu starea ei de sănătate și a dezvăluit care ar fi perioada în care ar putea să înceapă să-și recapete mobilitatea aproape în totalitate. Vedeta a fost internată în spital de mai multe ori și a suferit mai multe intervenții chirurgicale, astfel că este nevoită să învețe să meargă din nou.

Foto: Instagram

Bruneta nu a revenit încă la viața de dinainte de complicații, iar de mai bine de un an se luptă cu infecțiile la picior, rămânând imobilizată la pat. Procedura estetică făcută în 2019 a dat-o complet peste cap, iar complicațiile apărute i-au pus viața în pericol. Cum se simte acum Laurette.

Când va putea Laurette să meargă din nou

Laurette a vorbit despre sa de sănătate și spune că se simte mai bine, ba chiar că a luat și în greutate. De asemenea, nu mai are dureri atât de mari și se află într-o perioadă în care recuperarea este foarte importantă. De asemenea, ea preconizează că va putea merge din nou prin primăvara anului viitor.

„Mie mi se pare că am mai luat câteva kilograme în plus, nu mult (...) Nu mai am dureri foarte mari la picior, sunt în perioada de recuperare, nu am făcut infecție la picior de aproape două luni și jumătate-trei (...) E o perioadă mai dificilă, încă nu pot să merg, încă nu mi-am recuperat mersul 100%. Din punctul meu de vedere, cred că voi merge 90% undeva prin primăvară, când nu o să mai am dureri absolut deloc, dar acum sunt în perioada de recuperare. Mușchiul se reface, țesuturile se refac”, a povestit Laurette, pe TikTok.

Bruneta se bucură de timpul petrecut alături de fiica ei

De asemenea, Laurette se bucură de timpul petrecut alături de fiica sa. Ea a fost nevoită să stea departe de familie cât a fost internată la spital, dar acum și-a reluat parțial viața normală. Face treburi în casă atât cât poate și așteaptă să-și revină ca să se poată întoarce la afacerile ei.

„Sunt bine, sunt acasă lângă fetița mea. Am început să fac pași, am început să mă mișc, pot să fac treburi micuțe prin casă, mai spăl vasele, am început să gătesc pentru fetiță, mai spăl pentru fetiță, mai calc (...) Încă nu m-am întors la business, încă nu m-am întors la job (...) În momentul de față, îmi este foarte greu să stau în picioare, obosesc foarte repede și durerea mea din picior este foarte mare”, a mai spus bruneta.

Vedeta s-a temut pentru viața ei

Au fost și momente extrem de grele pentru Laurette. Sexy mulatra a mărturisit în exclusivitate pentru Click! faptul că ajunsese chiar să se teamă pentru viața ei. A afirmat că că este slăbită și spera, la acel moment, ca organismul ei să reziste în fața atâtor anestezii.

„Acum depinde doar de medicii și de Dumnezeu să facă o minune.În momentul acesta sunt din nou internată și trec printr-o perioadă foarte grea. Sunt obosită fizic și psihic după atâtea intervenții, dar încă încerc să nu îmi pierd speranța.

Da, există și frică. Nu vreau să mint și să spun că nu mi-e teamă pentru viața mea, pentru că după tot ce am trăit și după atâtea operații, ajungi inevitabil să te întrebi cât mai poate rezista corpul”, ne-a declarat Laurette exclusiv pentru Click!.