 Laurette, o nouă operație. „Sexy mulatra”, îngrijorată pentru viața ei: „Cel mai greu pentru mine este gândul la fetița mea”
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Laurette, o nouă operație. „Sexy mulatra”, îngrijorată pentru viața ei: „Cel mai greu pentru mine este gândul la fetița mea”

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Laurette (42 de ani) a ajuns din nou pe patul de spital și a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale. Ieri, sexy mulatra a ieșit cu bine dintr-o nouă operație la picior și a ținut să îi mulțumească doctorului său salvator de la Spitalul Clinic de Urgență București.

Laurette (42 de ani) a ajuns din nou pe patul de spital și a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale
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Laurette (42 de ani) a ajuns din nou pe patul de spital și a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale Foto: sursa foto: Facebook

Înainte însă să ajungă din nou la spital și să se interneze, vedeta era slăbită de puteri și fără speranță. Toate problemele de sănătate cu care “se luptă” în ultima perioadă, mai precis de un an de zile, cu tot felul de operații menite să îi salveze piciorul în care îi migrează o substanță și nu se poate opri infecția, au pus-o pe Laurette pe un “mod de așteptare”. 

„Există și frică. Nu vreau să mint și să spun că nu mi-e teamă pentru viața mea”

După toate operațiile suferite la picior, Laurette întâmpină încă probleme la mers și la mișcare. Ea se simte obosită din toate punctele de vedere și așteaptă să se întâmple o minune, sperând să îi mai reziste corpul la atâtea anestezii.

Acum depinde doar de medicii și de Dumnezeu să facă o minune.În momentul acesta sunt din nou internată și trec printr-o perioadă foarte grea. Sunt obosită fizic și psihic după atâtea intervenții, dar încă încerc să nu îmi pierd speranța.

Da, există și frică. Nu vreau să mint și să spun că nu mi-e teamă pentru viața mea, pentru că după tot ce am trăit și după atâtea operații, ajungi inevitabil să te întrebi cât mai poate rezista corpul”, ne-a declarat Laurette exclusiv pentru Click!

„După atât de multe intervenții, lucrurile sunt foarte complicate și nu mai este o simplă operație”

Din cauza problemelor de sănătate care par să dureze mai mult decât s-ar fi așteptat, Laurette se gândește foarte mult la fiica ei și la faptul că nu o să poată să fie lângă ea atunci când Serena va începe școala. Fetița ei și mama lui Laurette sunt cele mai îngrijorate pentru situația actuală a vedetei.

Cel mai greu pentru mine este gândul la fetița mea. Mă doare enorm că s-ar putea să nu pot fi lângă ea la începutul anului școlar. Aș vrea să fiu acolo, să o văd, să o îmbrățișez și să îi spun că mama ei este bine. Ea este una dintre principalele mele motivații să continui să lupt.

Mama mea și cei apropiați sunt foarte îngrijorați. Și eu încerc să le transmit că voi lupta până la capăt și că încă am credință că Dumnezeu mă va ajuta. Medicii încearcă să găsească cea mai bună soluție pentru situația mea. După atât de multe intervenții, lucrurile sunt foarte complicate și nu mai este o simplă operație. Este nevoie să se stabilească exact ce mai există în țesuturi, unde mai este material și cum poate fi tratată și reconstruită zona afectată.

Urmează o nouă intervenție și sper din tot sufletul că de această dată să fie un pas real spre vindecare.Substanța din picior care este toxică și mi-a afectat țesuturile și mușchiul”, ne-a mai declarat Laurette, exclusiv pentru Click!, chiar după ce a anunțat public că s-a internat din nou și că starea ei de sănătate nu este una prea îmbucurătoare.

„Am ieșit din operație. Vă mulțumesc din inimă pentru toate rugăciunile”

Imediat după noua intervenție chirurgicală suferită ieri, Laurette a ținut să îi aducă public mulțumiri medicului ei chirurg care i-a urmărit cazul și care a făcut până acum tot posibilul să o salveze.

Mulțumesc din suflet, domnului Doctor Sebastian Vâlcea, pentru tot efortul, implicarea și răbdarea din procesul meu de recuperare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă ține strâns de mână și mă însoțește până la biruință.

Cred că voi ajunge cu bine la capătul acestui drum și voi putea să-I slăvesc numele și să spun tuturor cât de mare este dragostea Lui față de mine. Am ieșit din operație.

Vă mulțumesc din inimă pentru toate rugăciunile, gândurile bune și pentru că sunteți alături de mine. Încă puțin… și vindecarea este aproape.Cu Dumnezeu înainte! Doamne, ajută!”, părea ieri mai optimistă Laurette, după noua intervenție chirurgicală la picior.

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