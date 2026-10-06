Michael Douglas, mărturisiri despre separarea de Catherine Zeta-Jones: „A fost o decizie de comun acord”

Michael Douglas a vorbit din nou despre perioada dificilă prin care a trecut alături de Catherine Zeta-Jones în 2013, subliniind că despărțirea temporară nu a fost rezultatul unei decizii unilaterale, ci o alegere comună a cuplului.

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Actorul a vorbit despre separare în noua sa carte

Actorul, care promovează volumul său de memorii, One Helluva Ride, a respins ideea că ar fi trebuit să își „câștige înapoi” soția după acea perioadă. Întrebat despre acest episod într-un interviu acordat publicației The Sunday Times, Douglas a răspuns ferm că separarea a fost una „mutuală”.

El a recunoscut că mariajul lor a trecut prin momente dificile, însă a precizat că sentimentele sale pentru Catherine au rămas neschimbate.

„Căsnicia înseamnă multă muncă, știi tu. Așa că, știi, suntem bine. Ne descurcăm bine. Asta e tot ce pot să spun. O iubesc foarte mult și după 25 de ani împreună”.

Actorul a declarat că orice relație de lungă durată presupune efort și compromisuri din partea ambilor parteneri. După mai bine de 25 de ani petrecuți împreună, Douglas spune că el și Zeta-Jones se află într-un moment bun al relației și că au reușit să depășească problemele care au dus la separarea temporară.

În memoriile sale, starul hollywoodian scrie că nu și-a pierdut niciodată speranța unei împăcări, chiar și în perioada în care cei doi locuiau separat.

Problemele de sănătate care au pus presiune pe cuplu

Perioada respectivă a fost una complicată pentru amândoi. În 2011, Catherine Zeta-Jones a dezvăluit că suferă de tulburare bipolară de tip II și a urmat tratament într-o clinică de specialitate. Ulterior, în 2013, actrița a revenit într-o unitate medicală pentru continuarea tratamentului.

În același timp, Michael Douglas se recupera după lupta cu cancerul, boală diagnosticată în 2010. Problemele de sănătate ale ambilor parteneri au fost considerate printre factorii care au contribuit la tensiunile din mariaj, potrivit Daily Mail.

Într-un interviu acordat în 2015, Douglas descria despărțirea drept „o mică denivelare pe drum”. Actorul explica atunci că o relație poate fi reparată doar dacă ambii parteneri își doresc acest lucru și sunt dispuși să lucreze pentru a o îmbunătăți. Cei doi s-au împăcat după câteva luni și au rămas împreună. Cuplul are doi copii, Dylan și Carys.

Recent, Catherine Zeta-Jones a oferit propria perspectivă asupra longevității căsniciei lor. Actrița a declarat că unul dintre motivele pentru care relația a funcționat este faptul că și-a continuat cariera pe tot parcursul mariajului.

Povestea lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones rămâne una dintre cele mai longevive din Hollywood, în ciuda diferenței de vârstă de 25 de ani și a dificultăților prin care au trecut de-a lungul timpului.

Relația lor, motiv de controversă

Relația lui Michael Douglas cu Catherine Zeta-Jones a fost mereu un subiect de interes. Cei doi s-au căsătorit în 2000, în ciuda diferenței de vârstă, de 25 de ani, și au împreună doi copii, Dylan și Carys. Zeta-Jones, născută pe aceeași dată ca și Douglas, la 25 septembrie 1969, a adus un suflu proaspăt în viața acestuia, iar dragostea lor a rezistat în ciuda provocărilor.