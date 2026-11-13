Coșmarul lui Laurette nu se mai termină! Se internează, în weekend, pentru a 29–a operație! „E al doilea An Nou când nu sunt bine”

Clipe de groază pentru Laurette! Modelul se pregătește să se interneze din nou, în cursul zilei de duminică, la Spitalul Floreasca, unde va suferi o nouă intervenție chirurgicală, după ce medicii i-au descoperit o altă infecție.



1/5 Laurette, din nou la spital Foto: Facebook

Laurette Attindehou(42 de ani) riscă să petreacă și Sărbătorile acestea pe patul de spital. Vedeta se internează din nou, duminică dimineață, la Spitalul Floreasca din Capitală unde va fi supusă unei noi intervenții chirurgicale după ce infecția i-a recidivat.



„Trăiesc de un an și șapte luni un coșmar“

Iată ce ne-a declarat modelul, care a ajuns la capătul puterilor, înainte de o nouă internare:

„Duminică mă internează la Floreasca! Trăiesc de un an și șapte luni un coșmar care nu se mai termină! E al doilea Nou An în care eu nu sunt bine”, a declarat Laurette disperată, în exclusivitate pentru Click!

A 29-a intervenție chirurgicală pentru Laurette

Necazurile pentru Laurette au început în urma unei proceduri estetice controversate de injectare cu aquafilling, efectuate în 2019. De atunci Laurette a trecut prin mai multe episoade complicate, substanța care îi provoacă infecțiile continuând să îi creeze probleme. A ajuns deja la cea de-a 29-a intervenție chirurgicală și nu știe când anume se va termina acest coșmar.

„Substanța asta e o substanță care se infectează foarte repede. Nu știi la ce să te aștepți de la ea, este foarte imprevizibilă și se pare că, atunci când mă simt mai bine, cred eu că mă simt mai bine, se reinfectează”, a mai spus Laurette.



Pe lângă lupta cu infecția și pregătirile pentru noua operație, vedeta se confruntă în prezent și cu o situație financiară foarte dificilă. Perioada îndelungată în care problemele de sănătate au împiedicat-o să muncească și să își desfășoare activitățile în mod normal și-a pus amprenta considerabil asupra veniturilor sale.

Laurette a dezvăluit, recent, că afacerea pe care o avea este închisă de aproximativ un an și jumătate, de când problemele ei de sănătate s-au agravat.