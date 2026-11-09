Eli Lăslean se pregătește pentru operație, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân: „Refuz să cred că sunt bolnavă”

Cunoscuta creatoare de modă Eli Lăslean (69 de ani) spune că se simte bine și privește cu încredere perioada următoare, deși investigațiile medicale au arătat o problemă la sân care necesită intervenție.

1/5 Eli Lăslean se pregătește pentru operație, după investigațiile la sân: „Refuz să cred că sunt bolnavă” Foto: click.ro

După prima mamografie din viața sa și o biopsie făcută la Timișoara, aceasta se pregătește pentru operație. Miile de mesaje de încurajare primite au ajutat-o să-și găsească puterea de a merge mai departe.

Eli Lăslean vorbește deschis despre emoțiile prin care trece și despre teama care a făcut-o să amâne biopsia timp de trei săptămâni.

„Deocamdată, eu mă simt bine, refuz să cred că sunt bolnavă… Și totuși, prima mamografie din viața mea, făcută în 9 septembrie anul acesta, spune că e un pericol care trebuie rezolvat”, a declarat Eli Lăslean pentru Click!.

„Au trecut trei săptămâni până mi-am făcut curaj să merg la biopsie”

Potrivit creatoarei de modă, medicul care a investigat-o i-a recomandat să se adreseze rapid unui chirurg. Cu toate acestea, a avut nevoie de timp pentru a-și face curaj să continue investigațiile.

„Au trecut trei săptămâni până mi-am făcut curaj să merg la biopsie. Am făcut-o la Timișoara, unde am mulți prieteni. De fapt, prieteni am peste tot, și aici, în București, am prieteni dragi, cliente care sunt cadre medicale. Doamna doctor Nestianu a insistat mult să îmi fac investigațiile necesare, dar recunosc că nu am prea ascultat-o și acum regret”, a mărturisit aceasta.

„Mă pregătesc pentru operație”

Eli Lăslean spune că problema a fost descoperită într-un stadiu incipient. Se pregătește acum pentru intervenție, încurajată de susținerea celor din jur.

„Oricum, mă bucur că totuși este vorba de un stadiu incipient, mă pregătesc pentru operație și sunt recunoscătoare pentru miile de mesaje primite de la prieteni, cliente, persoane cunoscute, dar și necunoscute, care mi-au transmis cuvinte de încurajare, de optimism, de susținere”, ne-a povestit creatoarea de modă Eli Lăslean, diagnosticată cu cancer la sân.

Creatoarea de modă a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături în această perioadă.

„Le mulțumesc tuturor, mi-au dat multă putere toate aceste mesaje și privesc cu încredere ziua de mâine. Au fost multe rugăciuni pentru mine, pentru sănătate, le-am simțit și sunt recunoscătoare!”, ne-a mai spus, Eli Lăslean, încrezătoare că va trece cu bine prin operația pentru care se pregătește.