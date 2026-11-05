Creatoarea de modă Eli Lăslean, diagnosticată cu cancer la sân. Mărturisiri despre cea mai grea perioadă din viața sa

Fondatoarea renumitei case de modă ELLIS, Eli Lăslean, designerul care a îmbrăcat generații întregi de femei și personalități din spațiul public românesc, a anunțat public că a fost diagnosticată cu cancer la sân.

Lupta neștiută a creatoarei de modă Eli Lăslean Foto: Instagram

Cu o sinceritate dezarmantă, creatoarea a ales să rupă tăcerea pe rețelele sociale, vorbind fără ocolișuri despre vulnerabilitate, despre spaima de a-și pierde un sân și despre statistica dură care, peste noapte, i-a devenit propria realitate.

Eli Lăslean, de la manifestul feminității de la Vama Veche la lupta dură din propria oglindă

Timp de decenii, Eli Lăslean a promovat prin creațiile sale ideea că grația și siguranța de sine transcend vârsta din buletin. La 45 de ani, designerul devenea un pionier al curajului feminin realizând un pictorial inedit pe plaja din Vama Veche alături de fotograful Dragoș Cristescu, imagini transpuse într-un calendar tipărit în 1.000 de exemplare și dăruit clientelor fidele pentru a celebra frumusețea maturității.

Astăzi, acele amintiri revin într-un context marcat de o luptă nemiloasă pentru sănătate:

„Nu m-am gândit niciodată că aș putea să-mi văd feminitatea amputată, să-mi pierd un sân. Aveam 45 de ani când Dragoș Cristescu mi-a făcut aceste fotografii la Vama Veche... A fost felul meu de a spune că feminitatea nu are termen de valabilitate. Că o femeie poate fi frumoasă, senzuală, sigură pe ea și după 40 de ani. Că vârsta nu ar trebui să ne facă să ne ascundem, ci să ne dea libertatea de a fi noi înșine. A fost un gest de curaj, într-o vreme în care despre frumusețea femeilor trecute de prima tinerețe se vorbea prea puțin. Am făcut un calendar în 1.000 bucăți și l-am dăruit clientelor ELLIS... Îmi amintesc cât de convinsă eram de mesajul meu. Și sunt și astăzi. Doar că atunci, când îndemnam femeile să își iubească trupul, nu m-am gândit nicio clipă că va veni o zi în care eu însămi mă voi confrunta cu posibilitatea de a-mi pierde un sân”, a mărturisit Eli Lăslean pe Facebook, potrivit Libertatea.

„Statisticile spun că una din opt femei va dezvolta această boală: trec prin acest diagnostic”

Dincolo de durerea personală, creatoarea casei ELLIS a ținut să atragă atenția asupra riscului uriaș pe care multe doamne tind să îl ignore până când nu este prea târziu, privind cifrele medicale doar ca pe niște statistici îndepărtate:

„Statisticile spun că una din opt femei va dezvolta cancer de sân de-a lungul vieții. Este o cifră pe care o întâlnim adesea, dar pe care rareori ne-o imaginăm în propria oglindă. Uneori, însă, viața ne apropie de lucruri despre care credeam că li se întâmplă numai altora. Trec prin diagnosticul de cancer la sân. O perioadă pe care încă învăț să o înțeleg și despre care, poate, voi putea vorbi mai mult la un moment dat. Deocamdată, știu că feminitatea înseamnă atât ceea ce am reușit eu să exprim, în toți acești ani, prin hainele pe care le-am creat, dar și curajul de a fi vulnerabilă, libertatea de a nu fi mereu puternică și înțelepciunea de a cere ajutor”.

Semnal de alarmă pentru toate femeile: „Să nu amânăm întâlnirile cu medicul”

În ciuda greutății momentului pe care îl traversează, designerul își canalizează energia către un mesaj de solidaritate și prevenție, cerându-le femeilor din România să nu își neglijeze controalele periodice și să aibă grijă de trupul și sufletul lor:

„Mi-aș dori să vorbim mai des despre toate acestea. Să ne întrebăm nu doar cum arătăm, ci și cum ne simțim, să nu amânăm întâlnirile cu medicul. Să fim mai atente unele la celelalte. Am creat întotdeauna frumusețe pentru femei. În perioada care urmează, îmi doresc să fiu și mai aproape de ele. Nu trebuie să trecem singure prin tot ceea ce ni se întâmplă. O femeie nu trebuie să fie puternică în fiecare zi pentru a fi extraordinară, dar are tot dreptul să creadă, cu fiecare fibră a ființei ei, că cele mai frumoase zile sunt încă înainte”, a concluzionat cu emoție creatoarea de modă.