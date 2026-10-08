Ce dorință are Alina Pușcău după ce s-a vindecat de cancer: „Este simplă”

Alina Pușcău trece printr-o perioadă cu o încărcătură emoțională puternică, după ce a anunțat că medicii nu au mai identificat tumorile cu care fusese diagnosticată. După luni în care sănătatea și credința au ocupat un loc central în viața sa, vedeta a transmis un mesaj în care a dezvăluit care este una dintre cele mai mari dorințe ale sale.



Ce dorință are Alina Pușcău după ce s-a vindecat de cancer. Foto: Instagram

Alina Pușcău, dorință emoționantă după ce a anunțat că s-a vindecat de cancer

Perioada prin care a trecut Alina Pușcău a fost una dificilă. Vedeta a vorbit public despre diagnosticul primit și despre tratamentul urmat în Statele Unite ale Americii, iar în ultimele luni le-a împărtășit urmăritorilor săi momente importante din lupta pentru sănătate.

Acum, după ce a primit vești bune în urma investigațiilor medicale, Alina Pușcău privește lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Credința a devenit una dintre temele centrale ale mesajelor sale, iar vedeta le-a mulțumit celor care i-au fost alături și s-au rugat pentru ea.

Într-o nouă postare publicată în mediul online, Alina Pușcău a vorbit nu doar despre propria experiență, ci despre ceea ce își dorește pentru oamenii din întreaga lume.

„Dorința mea pentru lume este simplă”

Mesajul transmis de Alina Pușcău este unul în care vorbește despre iubire, pace și sănătate. Vedeta își dorește ca oamenii să fie mai uniți și să găsească puterea de a se sprijini unii pe alții.

„Dorința mea pentru lume este simplă: Dragostea să umple fiecare inimă, pacea să ajungă în fiecare suflet, iar sănătatea să binecuvânteze fiecare viață. Fie ca noi să ne vindecăm împreună, să ne iubim unii pe alții și să ne amintim că dragostea este cel mai mare dar pe care îl putem oferi”, a transmis Alina Pușcău pe Instagram.

Cuvintele sale vin după o perioadă în care vedeta a vorbit deschis despre încercările prin care a trecut și despre rolul pe care credința l-a avut pentru ea.

Alina Pușcău a izbucnit în lacrimi când a aflat rezultatul investigațiilor

Cu puțin timp înainte de noul mesaj, Alina Pușcău a publicat un videoclip în care le-a povestit urmăritorilor despre rezultatele unei investigații medicale.

Vedeta a spus că, după diagnosticul primit, a făcut un PET scan pentru a vedea care este situația. Potrivit declarațiilor sale, medicii nu au mai identificat tumorile despre care știa că le are.

Momentul a fost unul extrem de emoționant pentru Alina Pușcău, care a vorbit cu vocea tremurândă despre vestea primită și despre credința sa.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, a spus vedeta în mediul online.

Vedeta, recunoscătoare pentru oamenii care i-au fost alături

Alina Pușcău a transmis în repetate rânduri că sprijinul primit din partea celor apropiați și rugăciunile oamenilor au însemnat enorm pentru ea în această perioadă.

După vestea primită în urma investigațiilor, modelul a ales să transmită mai departe un mesaj pozitiv. În loc să vorbească doar despre propria experiență, Alina Pușcău și-a îndreptat gândurile către cei care trec prin momente grele și a formulat o dorință pentru o lume în care sănătatea, pacea și iubirea să aibă un loc important.

Pentru vedetă, această etapă vine după luni dificile, dar și după o perioadă în care spune că și-a regăsit puterea prin credință și speranță.