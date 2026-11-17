Baia Mare a obținut o distincție importantă la nivel european, fiind desemnată „Oraș European al Crăciunului” pentru anul 2027. Titlul a fost câștigat în urma unei competiții internaționale care premiază localitățile cu tradiții și evenimente deosebite organizate în perioada sărbătorilor de iarnă.

Baia Mare, desemnată „Oraș European al Crăciunului” pentru 2027 Foto: Facebook

Proiectul orașului din Maramureș include două patinoare, un traseu de lumini, un tren turistic și manifestări dedicate obiceiurilor locale. Celelalte două distincții au revenit orașului Basel din Elveția, desemnat „Capitală Europeană a Crăciunului”, și localității Omiš din Croația, care a primit titlul de „Sat European al Crăciunului”, relatează Euronews.

Premiile au fost acordate în cadrul celei de-a zecea ediții a competiției European Capital of Christmas, câștigătorii fiind selectați de un juriu internațional condus de Danuta Hübner, fost comisar european pentru politică regională.

Basel, „Capitală Europeană a Crăciunului” în 2027

Orașul elvețian Basel a obținut titlul de „Capitală Europeană a Crăciunului”, preluând distincția de la Barcelona. Localitatea organizează târguri de Crăciun încă din 1978, iar în prezent acestea atrag anual peste un milion de vizitatori. Principalele atracții sunt căsuțele și decorațiunile din Piața Barfüsserplatz și din apropierea bisericii Barfüsserkirche.

Din 2023, Basel organizează și evenimentul „Zauberhöfe”, care transformă curțile din centrul istoric în spații decorate festiv. Totodată, între 1 și 23 decembrie, Theater Basel găzduiește spectacole gratuite în cadrul „Advent Days”.

O altă tradiție este parada „Harley Niggi-Näggi”, în cadrul căreia participanții costumați în Moș Crăciun traversează orașul pe motociclete Harley-Davidson, pentru a strânge fonduri destinate organizațiilor caritabile.

Ce pregătește Baia Mare pentru Crăciunul din 2027

Manifestările din Baia Mare se vor desfășura între 26 noiembrie 2027 și 10 ianuarie 2028. Proiectul câștigător cuprinde două patinoare și un traseu iluminat care va conecta centrul vechi de Parcul Mara.

Muzeul Satului va găzdui activități dedicate tradițiilor maramureșene, în timp ce Piața Libertății va deveni principalul punct al festivităților. În Parcul Mara va fi organizat și târgul caritabil coordonat de Direcția de Asistență Socială. Cele două zone vor fi conectate printr-un tren turistic special amenajat pentru perioada sărbătorilor.

Un element important al proiectului este diversitatea culturală a orașului, unde trăiesc comunități de români, maghiari, germani, evrei și romi, alături de familii de ucraineni stabilite aici în ultimii ani.

Juriul a apreciat modul în care organizatorii au integrat această diversitate în evenimentele dedicate Crăciunului. Inițiativa a fost descrisă de cei care au conceput-o drept „o operă a inimii”.

Omiš, „Sat European al Crăciunului”

Al treilea titlu a ajuns în Croația, la Omiš, pentru proiectul satului de Crăciun Nart. Deși localitatea are doar 11 locuitori permanenți, toți membri ai familiei Lučić, atrage anual zeci de mii de vizitatori.

Atracția principală este un traseu de aproximativ doi kilometri, decorat cu peste cinci milioane de lumini LED. În perioada Adventului, locul este vizitat de aproximativ 70.000 de persoane.

Programul include muzică tradițională dalmată, o reprezentare a Nașterii Domnului cu personaje reale, preparate de la ferme locale și un adăpost cu peste 150 de animale. Vizitatorii pot participa și la spectacole folclorice, muzicale și teatrale.

Juriul a remarcat și faptul că majoritatea decorațiunilor sunt realizate manual, din materiale naturale sau reciclate. Acestea sunt păstrate, reparate și refolosite în anii următori, pentru a reduce risipa.