Premieră în România! Orașul în care cimitirul a fost digitalizat. Cum poți găsi mormintele cu ajutorul unui cod QR

Brașovul bifează o premieră absolută în România, devenind primul oraș din țară care introduce digitalizarea într-un cimitir.

Cimitir digitalizat, în premieră națională Foto: arhivă

Autoritățile locale au instalat la intrarea în cimitirul municipal un panou digital interactiv prin intermediul căruia vizitatorii pot identifica rapid locul de veci al celor dragi, primind traseul exact direct pe telefonul mobil prin scanarea unui cod QR, potrivit Digi24. Investiția, care se ridică la aproximativ 300.000 de lei, vine în sprijinul oamenilor într-un spațiu uriaș, care se întinde pe circa 20 de hectare și numără peste 40.000 de morminte.

Cum funcționează panoul interactiv: fotografie a mormântului și traseu pe mobil

Pentru a localiza un mormânt, vizitatorii trebuie să introducă datele persoanei decedate pe ecranul panoului amplasat la intrare, iar aplicația afișează imediat atât poziția exactă, cât și o imagine a locului de veci:

„Vizitatorii pot căuta cu ajutorul acestui panou interactiv persoanele înhumate în acest cimitir și vor fi direcționați către mormânt. Acum căutăm și noi o persoană. Am găsit, iar acum avem fotografia pentru a identifica mai ușor mormântul și aici avem codul QR, pe care îl putem scana cu telefonul, astfel încât să avem locația”, a explicat jurnalistul Digi24.

Dincolo de orientarea rapidă a vizitatorilor, sistemul le oferă autorităților o bază de date completă și actualizată a întregului cimitir.

„Este un sistem foarte simplu. Ne ajută și pe noi, pentru că avem o evidență a tot ceea ce înseamnă acele locuri de înhumare: contracte, perioada de concesiune, ce plăți s-au făcut”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Reacțiile brașovenilor: entuziasm pentru orientarea în spațiu, dar și un mic impediment semnalat

Majoritatea celor care ajung în cimitirul municipal salută inițiativa, mai ales că suprafața vastă făcea orientarea extrem de dificilă pentru cei care nu cunoșteau exact parcela. „Suntem foarte încântați că, în principiu, era foarte greu să găsești pe cineva dacă nu știai efectiv locul și, cu ocazia asta, avem posibilitatea să ne orientăm mai bine în spațiu și să găsim persoanele care nu mai știm unde au fost îngropate”, a declarat o localnică.

Există însă și vizitatori care au observat un detaliu ce i-ar putea pune în dificultate pe cei care ajung mai rar la cimitir: „Într-un fel ajută, dar problema e că îți cere, cum am văzut eu acolo, îți cere și data nașterii, și data morții defunctului, ceea ce cel care vine mai rar, nu prea cred că știe”, a remarcat un alt locuitor.