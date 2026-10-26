Un pompier a fost lovit intenționat cu o cărămidă în piept, în timpul unei intervenții în Argeș. Raed Arafat: „Nu există nicio justificare”

Un pompier a fost rănit după ce a fost lovit cu o cărămidă în piept, în timp ce participa la stingerea unui incendiu în orașul Ștefănești, județul Argeș. Incidentul s-a produs duminică seară, 25 octombrie 2026, când mai multe persoane ar fi devenit agresive față de echipele de intervenție. O autospecială de pompieri și o mașină de poliție au fost avariate, iar trei persoane au fost duse la audieri. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a condamnat ferm agresiunile și a cerut identificarea celor responsabili.

Un pompier a fost lovit intenționat cu o cărămidă în piept, în timp ce participa la un incendiu. Foto: Captură Digi.

Pompier atacat în timpul unei intervenții la incendiu, în Ștefănești

Incidentul a avut loc pe strada Sticlelor din orașul Ștefănești, unde un echipaj de pompieri de la Detașamentul Pitești intervenise pentru stingerea unui incendiu. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, situația a escaladat în timpul misiunii, când mai multe persoane au manifestat un comportament agresiv față de salvatori și autospeciala de stingere.

Din primele verificări ale polițiștilor, pompierul ar fi fost lovit cu un obiect contondent aruncat de una dintre persoanele prezente. Informațiile prezentate de autorități indică faptul că acesta a fost rănit în zona pieptului.

Un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor, după care pompierul a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

Deși incidentul a necesitat intervenția forțelor de ordine, incendiul a fost lichidat de pompieri. În timpul evenimentelor, atât autospeciala de stingere, cât și o mașină de poliție neinscripționată au suferit distrugeri.

Raed Arafat condamnă agresiunile asupra salvatorilor

Șeful DSU, Raed Arafat, a reacționat după incidentul din Argeș, subliniind că persoanele care intervin pentru salvarea vieților trebuie să își poată desfășura activitatea fără să fie atacate.

Acesta a precizat că, potrivit informațiilor pe care le avea la momentul declarației, pompierul rănit nu se afla în stare critică atunci când a fost transferat la spital. Totodată, a cerut identificarea persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale.

„Deci, noi am aflat că, în timpul unei intervenții la un incendiu care a fost lichidat de altfel de pompieri, a fost agresat echipajul de pompieri care a intervenit. Un pompier a fost lovit cu o cărămidă în piept, din informațiile care le am până acum. O mașină a poliției a fost și ea avariată. Deci, la acest moment, din fericire, colegul nostru pompier nu este în stare critică, dar a fost transferat la spital și este normal că forțele de ordine intervin pentru că va trebui stabilit cine a făcut acest lucru, cine este vinovatul și trebuie luate toate măsurile împotriva celor care agresează, care intervin să salveze vieți și cei care intervin în situațiile de urgență. Că vorbim de pompier, că vorbim de polițiști, că vorbim de jandarmi sau de colegii de la ambulanță, este inadmisibil să se ajungă ca oamenii aceștia când ajung la locul intervenției, să fie primiți cu agresivitate și să fie, ăă, agresați și răniți chiar. Deci este un lucru care va trebui să, se oprească și clar că trebuie luate toate măsurile necesare. Și acum, cert că colegii de la poliție vor lua toate măsurile necesare pentru identificarea făptașilor și, bineînțeles, pentru trimiterea lor cel mai probabil în judecată”, a declarat Raed Arafat la Digi24.

Raed Arafat: „Nu există nicio justificare” pentru atacarea echipajelor de intervenție

Întrebat dacă agresiunea ar putea avea legătură cu dezinformarea sau cu un incident asemănător petrecut recent în județul Cluj, șeful DSU a spus că nu dispune de suficiente informații pentru a stabili ce a declanșat comportamentul agresiv.

Raed Arafat a subliniat însă că orice nemulțumire trebuie exprimată prin mijloace legale, fără ca salvatorii să fie puși în pericol.

„N-am informații despre ce s-a întâmplat exact, ca să se ajungă la această situație, dar nu există nicio justificare, absolut nicio justificare care să stea la baza unei agresiuni împotriva echipajelor de intervenție. Cine este nemulțumit are căile legale să se adreseze superiorilor, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, să ajungă la Inspectoratul General, să ajungă la Departamentul pentru Situații de Urgență, dar în niciun caz nu se poate ajunge la agresarea salvatorilor și a pompierilor și a oricărui salvator, indiferent din ce structură face parte. Așa că o să așteptăm să vedem ce s-a întâmplat exact, care au fost «motivele», să spun între ghilimele, dar în final nu există niciun motiv care să justifice astfel de comportament”, a adăugat șeful DSU.

Mesajul transmis de Raed Arafat vine în contextul altor incidente în care echipaje de intervenție au fost agresate în timp ce își îndeplineau atribuțiile. Șeful DSU a evidențiat că protejarea personalului de urgență este esențială pentru desfășurarea în siguranță a misiunilor de salvare.

Care este starea pompierului rănit în Argeș

Referitor la starea colegului transportat la spital, Raed Arafat a precizat că nu primise încă toate informațiile medicale actualizate. Potrivit datelor pe care le avea în momentul declarației, pompierul nu se afla în stare gravă la transferul către unitatea medicală.

„Din ce știu, nu este într-o stare gravă, dar n-am primit ultimele informații de la spital, dar când a fost transferat nu era într-o stare critică, dar totuși a trebuit să fie transferat la spital. Aștept să aflu mai multe”, a explicat șeful DSU.

Pompierul a fost transportat la spital pentru evaluare și investigații suplimentare. Nu au fost prezentate, în informațiile disponibile, detalii medicale ulterioare privind evoluția stării sale.

Trei persoane, duse la audieri după agresarea pompierului

După incidentul din Ștefănești, la fața locului au intervenit polițiști din Pitești și Ștefănești, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi.

În urma verificărilor, trei persoane implicate au fost identificate și conduse la audieri. Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs agresiunea și pentru identificarea tuturor celor responsabili.

Polițiștii urmează să stabilească modul în care au fost avariate cele două autospeciale și să clarifice rolul fiecărei persoane implicate. La finalul cercetărilor, autoritățile vor dispune măsurile legale care se impun.