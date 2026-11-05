Un copil de 8 ani, lovit de o mașină în timp ce traversa strada, în Polonia. De ce nu a fost găsit șoferul vinovat?

Un incident rutier petrecut în Polonia, care putea avea un deznodământ tragic, a fost elucidat de autoritățile locale după verificarea probelor video și audierea martorilor.

Un copil de 8 ani a fost lovit de o mașină, în Polonia Foto: pexels

Un băiețel în vârstă de doar 8 ani a fost rănit după ce a fost implicat într-un accident pe o trecere de pietoni din orașul Kościerzyna, fiind acroșat de un autoturism Audi condus de un bărbat în vârstă de 61 de ani.

Deși evenimentul s-a produs chiar pe marcajul pietonal, ancheta polițiștilor a stabilit că șoferul nu poartă răspundere penală pentru cele întâmplate, relatează publicația Onet.

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Incidentul a avut loc pe 26 octombrie, în jurul orei 17:15, pe strada Kartuska din Kościerzyna. Conform dinamicii stabilite de polițiști, copilul nu a traversat la pas și nu s-a asigurat înainte de a păși pe carosabil, ci a traversat în fugă trecerea de pietoni, izbindu-se practic de partea laterală a autoturismului Audi care se afla în mișcare.

Analiza atentă a înregistrărilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă a confirmat manevra bruscă a minorului și lipsa oricărei culpe din partea conducătorului auto de 61 de ani, care nu a putut evita impactul provocat prin apariția intempestivă a pietonului.

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Imediat după impact, băiețelul a primit primul ajutor și a fost transportat de urgență la o unitate spitalicească pentru investigații detaliate. Din fericire, medicii au constatat că micuțul nu a suferit răni grave, viața sa fiind în afara oricărui pericol.

Cu toate acestea, dosarul rutier va avea urmări administrative și juridice specifice legislației poloneze pentru protecția și răspunderea minorilor. Reprezentanții forțelor de ordine au precizat că vina îi revine în totalitate băiatului, care „nu a respectat regulile de traversare”.

„Deoarece cazul implică un minor, vom înainta o cerere către instanța de familie”, a explicat comisarul Piotr Kwidziński, purtătorul de cuvânt al Poliției Județene din Kościerzyna