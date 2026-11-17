Monica Tatoiu (70 de ani) își petrece vacanța în Guadeloupe, unde se întoarce de 21 de ani.

1/8 Monica Tatoiu, în costum de baie în Guadeloupe, locul în care revine de 21 de ani Foto: click.ro

Vedeta a publicat pe Facebook două fotografii din rezervația naturală Petite Terre, iar într-una dintre ele apare în costum de baie roz, cu apa turcoaz a Caraibelor în fundal. Peisajele, fauna și liniștea locului o fac pe femeia de afaceri să revină, dar în această vacanță a vorbit și despre schimbările care o îngrijorează, de la restaurantele închise la zborurile mai puține.

Ce îi place cel mai mult în Guadeloupe

Apele Caraibelor au cucerit-o, iar în Guadeloupe Monica Tatoiu spune că a găsit și calmul pe care îl caută în vacanță. Îi plac oamenii, mâncarea și faptul că are la dispoziție servicii cu care este obișnuită în Europa.

„Caraibele sunt ape minunate. Fauna și flora sunt spectaculoase și aproape de Europa. Ce este diferit în Guadeloupe, unde vin de 21 de ani? Aici este Franța și UE. Poliție și spitale și servicii de date ca acasă. Mâncarea ca acasă, în UE. Nu este agitația din metropolă. Oamenii sunt calmi”, ne spune Monica Tatoiu direct de la relaxare.

„Nu sunt hoteluri de 5 stele, dar natura compensează cu 7 stele”

Unul dintre locurile care o fascinează este rezervația Petite Terre, de unde a postat și imaginile din vacanță. Monica Tatoiu spune că apreciază peisajele și fauna, dar și felul în care sunt respectate regulile în rezervație.

„Nu sunt hoteluri de 5 stele, dar natura compensează cu 7 stele. Există rezervația naturală numită Petite Terre, cu niște peisaje și o faună care te fascinează. Poliția locului își face datoria. Regulile nu sunt încălcate”, povestește ea.

În mesajul de pe Facebook, vedeta i-a lăudat și pe rangerii care au grijă de rezervație. „Paradisul se construiește pe pământ cu responsabilitate”, a scris Monica Tatoiu, care spune că, și după două decenii de când vine aici, încă are aceeași bucurie când se întoarce. „Nu mă satur de frumusețea locului”.

Restaurante închise și zboruri mai puține

După atâția ani de vacanțe în Guadeloupe, Monica Tatoiu spune că vede și schimbări care o întristează. În opinia ei, inflația și reducerea numărului de zboruri afectează turismul din zonă.

„Trist este că deciziile proaste ale Europei afectează stabilitatea zonei. Restaurante închise. Inflație. Reducerea numărului de turiști prin reducerea numărului de zboruri”, spune ea.

Monica Tatoiu a vorbit și despre Route du Rhum, cursa de navigație cu plecare din Saint-Malo, în care participanții traversează Atlanticul cu vele.

„Un spectacol al puterii omului de a coabita cu forțele naturii. Merită văzută o dată în viață ceremonia de premiere. Un spectacol!”.

„Nu doar speciile de animale dispar. Dispar și oazele de frumusețe ale lumii dacă luăm decizii economice proaste pe continent”, mai e de părere Monica Tatoiu.