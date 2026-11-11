 Vacanță de coșmar în Ungaria. O femeie de 62 de ani ar fi fost răpită și ținută trei zile în portbagaj. Suspectul, arestat în Austria
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Vacanță de coșmar în Ungaria. O femeie de 62 de ani ar fi fost răpită și ținută trei zile în portbagaj. Suspectul, arestat în Austria

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O femeie de 62 de ani din Austria ar fi trecut printr-un adevărat coșmar în timpul unei călătorii în Ungaria. Aceasta susține că a fost bătută, amenințată cu o armă de foc și sechestrată timp de trei zile în portbagajul unui vehicul, de un bărbat pe care îl cunoștea. Presupusul agresor, un cetățean maghiar în vârstă de 41 de ani, a fost ulterior identificat și arestat de autoritățile austriece.

Vacanță de coșmar în Ungaria. O femeie de 62 de ani ar fi fost răpită și ținută trei zile în portbag
Vacanță de coșmar în Ungaria. O femeie de 62 de ani ar fi fost răpită și ținută trei zile în portbag Foto: Shutterstock

Potrivit informațiilor publicate de presa germană, cazul a ajuns în atenția poliției după ce victima s-a prezentat la o secție din Braunau, district din Austria Superioară. Femeia era vizibil afectată și le-a povestit anchetatorilor prin ce ar fi trecut în ultimele zile.

Cum ar fi ajuns femeia să fie sechestrată timp de trei zile

Conform declarațiilor oferite polițiștilor, femeia ar fi acceptat invitația unui cunoscut în vârstă de 41 de ani pentru o scurtă vacanță în Ungaria. Ceea ce trebuia să fie o călătorie obișnuită s-ar fi transformat însă într-un episod violent.

Victima le-ar fi spus anchetatorilor că bărbatul a dus-o într-o zonă împădurită, unde ar fi agresat-o fizic până când și-a pierdut cunoștința. Ulterior, aceasta ar fi fost legată și închisă timp de trei zile în portbagajul unei mașini sau al unui microbuz modificat.

Un reprezentant al poliției austriece a confirmat gravitatea situației, precizând că femeia ar fi fost privată de libertate pe parcursul celor trei zile.

Bărbatul ar fi încercat să obțină bani de la victimă

Pe durata presupusei captivități, femeia ar fi fost agresată în repetate rânduri și amenințată cu o armă de foc. Potrivit relatării sale, bărbatul i-ar fi cerut să îi ofere bani.

Situația ar fi luat o altă turnură după ce membrii familiei au început să o caute. În acel moment, suspectul ar fi decis să o transporte înapoi în Austria.

Înainte de a o elibera, acesta ar fi amenințat-o că îi va face rău familiei dacă va merge la poliție și va povesti ce s-a întâmplat.

Anchetatorii au descoperit posibilul motiv al agresiunii

În urma cercetărilor, polițiștii austrieci au aflat că femeia vânduse recent o proprietate și ar fi obținut o sumă importantă de bani.

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca suspectul să fi aflat despre această tranzacție și să fi încercat să profite de situație pentru a obține bani de la victimă.

În timp ce femeia oferea declarații la secția de poliție din Braunau, autoritățile au reușit să identifice și să localizeze presupusul agresor într-o clădire rezidențială din același district.

Suspectul, reținut de unitatea specială Cobra

Bărbatul de 41 de ani, cetățean maghiar, a fost arestat de membrii unității speciale de intervenție Cobra, una dintre structurile specializate ale poliției austriece.

Conform informațiilor transmise de autorități, acesta și-ar fi recunoscut integral faptele în timpul audierilor. Ulterior, a fost plasat în arest preventiv.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-ar fi produs agresiunea, sechestrarea și presupusa tentativă de obținere a unor bani de la femeia de 62 de ani.

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