Ancheta privind moartea actriței Hayden Panettiere a fost închisă. Ce au stabilit autoritățile

Ancheta privind moartea actriței Hayden Panettiere a fost închisă oficial de poliția din Greenville, Carolina de Sud. Potrivit autorităților, decesul a fost considerat accidental, concluzia fiind bazată pe rezultatele investigației și pe determinarea medicului legist.

Hayden Panettiere Foto: Profimedia

Hayden Panettiere a fost găsită fără reacție într-un apartament

Pe 16 august, actrița a fost găsită fără reacție într-un apartament din complexul Judson Mill Lofts, situat pe Easley Bridge Road, în Greenville. Echipajele medicale au încercat să o resusciteze, însă intervențiile nu au avut succes. Decesul a fost declarat la ora 14:31.

Cazul a fost preluat de poliția locală, care a desfășurat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a murit actrița. După finalizarea verificărilor, autoritățile au anunțat închiderea oficială a investigației și au precizat că moartea a fost accidentală, potrivit yahoo.com.

Ce au arătat rezultatele medicului legist

Potrivit Biroului Medicului Legist din comitatul Greenville, Hayden Panettiere a murit în urma unei supradoze accidentale. În raport au fost menționate mai multe substanțe: fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol și quetiapină.

Concluzia medicului legist a stat la baza stabilirii caracterului accidental al decesului, iar poliția a precizat că rezultatele investigației susțin această determinare.

Închiderea anchetei marchează finalizarea investigației autorităților locale privind moartea actriței. Potrivit informațiilor comunicate de poliție și de biroul medicului legist, decesul a fost provocat de o supradoză accidentală, nu de o faptă intenționată stabilită în cadrul anchetei.

Hayden Panettiere avea 36 de ani. Mesajul transmis de tatăl actriței

Hayden Panettiere a fost găsită în apartamentul din complexul Judson Mill Lofts, de pe Easley Bridge Road, în Greenville, Carolina de Sud. Polițiștii și echipajele medicale au intervenit duminică, 16 august, cu puțin timp înainte de ora 14:00. Medicii au încercat să îi acorde primul ajutor, însă actrița a fost declarată decedată la fața locului. Avea 36 de ani.

Potrivit Biroului Medicului Legist din comitatul Greenville, actrița se afla temporar în apartamentul în care a fost găsită. Apelul la serviciul de urgență 911 a fost făcut de o persoană cunoscută de aceasta. La momentul intervenției, administrația complexului rezidențial a transmis locatarilor că incidentul era unul izolat și că nu exista niciun pericol pentru comunitate.

Autopsia efectuată luni nu a identificat urme de traumatisme care să fi contribuit la deces, potrivit medicului legist. Ulterior, autoritățile au stabilit că moartea a fost provocată de o supradoză accidentală, iar poliția din Greenville a anunțat închiderea anchetei.

Tatăl actriței, Skip Panettiere, a transmis un mesaj emoționant după pierderea fiicei sale. Acesta a descris-o drept „o lumină incredibilă și o forță a naturii”, care a adus multă iubire și bucurie atât celor apropiați, cât și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran. Totodată, el a cerut respectarea intimității familiei în această perioadă dificilă.

Hayden Panettiere și-a început cariera încă din copilărie, apărând în serialul „One Life to Live” la vârsta de patru ani. A devenit cunoscută la nivel internațional pentru rolul Claire Bennet din „Heroes” și pentru interpretarea personajului Juliette Barnes din serialul „Nashville”. A jucat și în filme precum „Remember the Titans”, „Ice Princess”, „Raising Helen” și „Scream 4”, iar prestațiile sale i-au adus nominalizări la mai multe premii importante.

Actrița lasă în urmă o fiică, Kaya, pe care o are împreună cu fostul logodnic, boxerul Wladimir Klitschko. Fratele ei, actorul Jansen Panettiere, a murit în 2023, la vârsta de 28 de ani.