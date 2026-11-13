 Ce este „heightmaxxing”, trendul periculos de pe rețelele sociale? Adolescenții iau medicamente pentru cancer în speranța că vor deveni mai înalți
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Ce este „heightmaxxing”, trendul periculos de pe rețelele sociale? Adolescenții iau medicamente pentru cancer în speranța că vor deveni mai înalți

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Un nou trend îngrijorător a apărut în rândul adolescenților preocupați de aspectul fizic. Sub denumirea de „heightmaxxing”, tinerii încearcă să își mărească înălțimea cu ajutorul unui medicament destinat tratării cancerului, deși acesta nu a fost aprobat și nici nu s-a dovedit eficient în acest scop.

Un nou trend periculos în online
Un nou trend periculos în online Foto: shutterstock

Ce este „heightmaxxing” și ce medicament folosesc adolescenții

Erdafitinib este un medicament pe bază de prescripție medicală, aprobat în Statele Unite în 2019 pentru tratarea anumitor forme de cancer urotelial local avansat sau metastatic, la adulți. Acesta acționează prin blocarea unor proteine numite receptori ai factorului de creștere a fibroblastelor (FGFR), care au un rol în reglarea dezvoltării și multiplicării celulelor.

Practica face parte din fenomenul mai amplu numit „looksmaxxing”, prin care unii tineri încearcă să își îmbunătățească aspectul fizic prin metode extreme.

Potrivit unei investigații publicate de Rolling Stone, adolescenții folosesc erdafitinib, un medicament comercializat sub denumirea Balversa, în speranța că vor obține câțiva centimetri în plus.

Pe rețelele sociale, adolescenții îi spun simplu „erda”. Interesul pentru medicament ca posibilă metodă de creștere în înălțime ar fi pornit de la unele observații medicale privind creșteri neașteptate în cazul unor copii care au primit erdafitinib în timpul tratamentului pentru tumori cerebrale.

Cu toate acestea, medicamentul nu a fost aprobat pentru creșterea în înălțime, iar eficiența și siguranța sa în acest scop nu au fost demonstrate.

Potrivit publicației Rolling Stone, acest lucru nu îi împiedică pe unii adolescenți să îl procure din străinătate, cheltuind sute de dolari în speranța că vor obține o creștere rapidă.

Efectele adverse ale medicamentului pot fi grave

Utilizarea erdafitinibului în afara indicațiilor medicale vine cu riscuri importante. Printre reacțiile adverse menționate pe platforma Drugs.com se numără: durerile de vezică urinară, vederea încețoșată, confuzia, senzația de apăsare în piept, dificultățile de respirație, durerile lombare, convulsiile, descuamarea pielii de pe mâini și picioare, tulburările de ritm cardiac și desprinderea unghiilor.

Adolescenții care discută despre această practică pe internet relatează și episoade de sângerări nazale sau dureri articulare. În ciuda acestor manifestări, unii continuă să folosească medicamentul, convinși că rezultatele obținute justifică riscurile.

Un exemplu este Zak, un utilizator TikTok în vârstă de 17 ani, care a povestit pentru Rolling Stone că a început să ia erdafitinib când avea 15 ani. Acesta a relatat că durerile articulare au devenit atât de intense, încât dimineața nu își putea întinde brațele.

Specialiștii avertizează că administrarea incorectă a erdafitinibului poate provoca inclusiv afectarea ireversibilă a vederii.

Producătorul avertizează că medicamentul nu este destinat creșterii în înălțime

Johnson & Johnson, compania care comercializează Balversa, a transmis pentru Rolling Stone că medicamentul nu este destinat utilizării în scopul creșterii în înălțime.

„Nu a fost aprobat pentru creșterea în înălțime, iar siguranța și eficacitatea sa nu au fost stabilite în acest scop sau pentru utilizarea la copii și adolescenți”, a precizat compania în declarația transmisă publicației.

În prezent, nu există o metodă medicală cunoscută prin care adulții să își poată crește în mod natural înălțimea după încheierea procesului de dezvoltare.

În acest context, folosirea unor medicamente oncologice fără indicație medicală, în special de către adolescenți, poate avea consecințe serioase asupra sănătății.

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