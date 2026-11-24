Noaptea dintre 29 și 30 noiembrie este considerată una dintre cele mai misterioase din tradițiile românești. Potrivit credințelor populare, aceasta este noaptea în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai subțire, iar tinerele nemăritate pot afla detalii despre viitorul lor soț.

Ritual de Sfântul Andrei Foto: arhivă

Cum se face ritualul care le ajută pe fete să-și vadă ursitul

De-a lungul timpului, au apărut numeroase obiceiuri și ritualuri dedicate aflării ursitului, iar unul dintre cele mai cunoscute implică folosirea lumânărilor. Chiar dacă aceste practici sunt privite mai degrabă ca tradiții populare decât ca metode reale de ghicire a viitorului, ele continuă să fie respectate în multe zone ale țării.

Potrivit tradiției, în seara de Sfântul Andrei, fetele care își doresc să afle cine le este ursitul trebuie să aprindă una sau mai multe lumânări și să se așeze în fața unei oglinzi, într-o încăpere liniștită.

Se spune că lumina lumânării are rolul de a crea o legătură simbolică cu lumea destinului, iar în unele regiuni exista credința că, privind atent în oglindă, fata putea zări chipul bărbatului cu care urma să se căsătorească.

În alte zone ale țării, tinerele înconjurau o farfurie cu lumânări aprinse și rosteau anumite formule populare transmise din generație în generație. Ritualul era practicat la miezul nopții, moment considerat unul cu încărcătură spirituală aparte.

Deși aceste obiceiuri fac parte din folclorul românesc și nu au o semnificație religioasă, ele continuă să stârnească interesul multor persoane în fiecare an.

Turta de Sf. Andrei și busuiocul sub pernă

Un alt obicei foarte răspândit este prepararea turtei de Sfântul Andrei. Aceasta se face din făină, apă și multă sare, fără drojdie. După ce este coaptă, fata trebuie să mănânce o bucată înainte de culcare.

Potrivit tradiției populare, setea provocată de turta sărată ar urma să determine apariția ursitului în vis. Se spune că bărbatul destinat să îi devină soț îi va oferi apă, iar acesta este semnul că visul are o semnificație specială.

La fel de cunoscut este și obiceiul punerii unui fir de busuioc sub pernă. În credința populară, planta este asociată cu dragostea, norocul și protecția. Multe fete aleg să păstreze și astăzi acest ritual, în speranța că își vor visa alesul.

Alte tradiții în noaptea de Sf. Andrei

Noaptea Sfântului Andrei este însoțită și de alte obiceiuri vechi, menite să aducă protecție și belșug.

În unele regiuni, oamenii ung ușile și ferestrele cu usturoi pentru a ține la distanță spiritele rele și energiile negative. Tot în această noapte, gospodarii pun grâu la încolțit într-un vas cu apă, iar aspectul acestuia până la Anul Nou este considerat un semn al norocului și prosperității din anul care urmează.

Există și tradiția potrivit căreia tinerii așază crenguțe de pom fructifer în apă, iar dacă acestea înfloresc până la Crăciun, anul viitor va fi unul bogat și plin de împliniri.