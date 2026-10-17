 Gest emoționant pe plaja din Eforie! Un tânăr a salvat un delfin eșuat, iar imaginile au impresionat internetul
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VideoGest emoționant pe plaja din Eforie! Un tânăr a salvat un delfin eșuat, iar imaginile au impresionat internetul

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Imagini spectaculoase cu un tânăr care salvează un delfin eșuat pe plaja din Eforie. Videoclipul a devenit viral și a stârnit un val de reacții. Mamiferul a rămas blocat pe plajă, însă un trecător l-a ajutat să se întoarcă în mare.

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Foto: captură video Facebook

Imagini virale cu un tânăr care salvează un delfin în Eforie

Un delfin a ajuns pe plajă la Eforie, însă a fost salvat în ultimul moment. Un tânăr care se plimba pe plajă l-a văzut și l-a împins înapoi în mare. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare și a strâns sute de comentarii și peste 10.000 de reacții.

„Atât de mult mă bucură că mai sunt și oameni cu suflet”

„Felicitări, mi-au dat lacrimile de bucurie că l-ați salvat!!!”

„Vai, ce gest frumos, l-ai salvat”

„La ce nenorociri se întâmplă în Marea Neagră din cauza războiului este de așteptat!”, se arată în secțiunea de comentarii.

Peste 200 de delfini, găsiți morți în această vară

Experții au monitorizat, ca în fiecare an, situația delfinilor din Marea Neagră, prin intermediul unor expediții. Aceștia au constatat că  doar 62 de delfini mai înotau în largul Mării Negre. Acest număr este mult mai mic decât în anii anteriori. Cele mai multe exemplare au fost găsite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodari, dar și pe plaja din Sulina din Delta Dunării, chiar de către turiști.  

„Anul acesta, până în prezent, am înregistrat 266 de eșuări, este anul cu cele mai multe eșuări înregistrate de când facem aceste monitorizări. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 – 45, practic am observat o dublare, iar anul acesta cumva eşuările au explodat. O cauză exactă nu am putut să o determinăm, din pricina faptului că majoritatea cazurilor care au ajuns la mal au fost stadii avansate de descompunere. Dintre cazuri au fost observate semne de prindere în plasa de pescuit, fie tăieturi sau fie plasa prinsă pe corp”, a declarat George Tudorache, voluntar la ONG-ul Mare Nostrum, conform protv.ro.

Ce se întâmplă cu aceste mamifere

În acest context, specialiștii dau vina pe războiul din Ucraina și cred că majoritatea mamiferelor care sunt în viață au migrat din cauza zgomotelor produse în largul Mării Negre.

„Ne-am dus mai departe să vedem dacă declinul e real, adică animalele au murit și pur și simplu s-au mutat. Și, discutând cu colegii din Turcia, vara aceasta ei au înregistrat peste 700 de exemplare în cadrul monitorizării acvatice, o creștere sau un număr destul de substanțial comparat cu cele 62 de exemplare de la noi, dar asta ne duce cu gândul că delfinii noștri au migrat către sud”, a explicat Marian Paiu, biolog marin, conform sursei menționate.  

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