Este una dintre cele mai neobișnuite meserii din întreaga lume, dar are în spate o tradiție de mai bine de un secol. În Cuba, fabricile de trabucuri caută angajați a căror sarcină este să citească ziare, romane sau chiar și poezii muncitorilor, în timp ce aceștia lucrează.

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Este o tradiție care datează încă din secolul XIX-lea și care este păstrată în viață chiar și în ziua de astăzi. În Cuba, fabricile de trabucuri caută angajați care să citească romane, ziare sau poezii muncitorilor, în timp ce aceștia lucrează, potrivit informațiilor de la Blic.

Această meserie neobișnuită este numită în spaniolă „lector de tabaquería” și își are originea în Havana. În secolul al XIX-lea, muncitorii din fabricile de trabucuri petreceau ore întregi la muncă, nevoiți să efectueze operațiuni manuale repetitive și care necesitau un grad ridicat de atenție.

Este o meserie cu o tradiție de mai bine de un secol

În încercarea de a combate monotonia și de a face ziua de lucru mai ușoară, fabricile de trabucuri au început să angajeze un cititor care citea muncitorilor fragmente din romane, ziare, poezii sau diverse alte opere literare.

Acest angajat neobișnuit stătea, în mod tradițional, pe o platformă mai înaltă, iar dimineața citea ziare pentru ca muncitorii să fie la curent cu evenimentele din țară și de dincolo de hotarele Cubei.

Tradiția încă este respectată în Cuba

În plus, conform tradiției muncitorii participă la alegerea lecturilor, iar acest lucru contribuia la crearea unei atmosfere mai plăcute în fabrică.

Astăzi, această meserie este deja emblematică pentru cultura cubaneză. Cu o tradiție de mai bine de un secol în spate, fabricile din această țară încă au grijă să mențină vie tradiția cititorilor care, cândva, contribuiau la cultura întregii țări.

Cuba va participa la Expo 2027 la Belgrad, iar cei care vor să descopere cultura fascinantă a acestei țări pot face o excursie rapidă în capitala Serbiei.