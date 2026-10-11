 ANM a emis un Cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină. Trei județe din țară sunt afectate
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ANM a emis un Cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină. Trei județe din țară sunt afectate

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După un început de toamnă neobișnuit de cald, vremea din țara noastră începe să se schimbe radical. Acum, experții de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis un cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și grindină.

Trei județe din țară vor fi afectate
Trei județe din țară vor fi afectate Foto: Shutterstock

Avertizarea urmează să fie valabilă în mai multe localități din județele Alba, Mureș și Sibiu. În aceste regiuni, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metrul pătrat, în timp ce viteza vântului poate ajunge chiar și la 70 km/h. Din acest motiv, ANM a emis un Cod portocaliu, valabil chiar în această seară.

Avertizarea emisă de meteorologi va fi valabilă între orele 18:45 și 19:30. În județul Alba vor fi afectate localitățile Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă și Fărău, în timp ce în județul Mureș, Codul portocaliu va fi valabil în Târnăveni, Iernut, Adămuș, Mica, Gănești, Bahnea, Ogra, Băgaciu, Cuci, Cucerdea, Ațintiș și Bichiș.

ANM a emis un Cod portocaliu de ploi torențiale

În același timp, vremea instabilă nu va afecta prea multe zone din Sibiu. În acest județ nu vor fi afectate decât localitățile Bazna și Blăjel.

Meteorologii sfătuiesc localnicii din toate aceste zone să evite orice deplasare care nu este necesară. De asemenea, oamenii nu trebuie să se adăpostească sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare.

Vremea instabilă va afecta trei județe

De asemenea, meteorologii mai spun oamenilor să-și adăpostească mașinile și orice alt obiect care poate fi luat de vânt.

Aversele torențiale prognozate în acest interval pot acumula 20-30 l/mp, iar vântul poate avea intensificări de 55-70 km/h. Intensificările vântului pot lua aspect de vijelie iar oamenii suntr sfătuiți să evite orice fel de deplasare, dacă aceasta nu este strict necesară.

Codul portocaliu este activ în această seară, în mai multe localități din județele Alba, Mureș și Sibiu. Astfel, după un început de toamnă surprinzător de cald, vremea din țara noastră începe, în sfârșit, să devină mai rece și mai instabilă.

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