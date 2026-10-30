Facturi mai mari la curent? Hidroelectrica introduce două variante de preț pentru clienți

Românii ar putea avea parte de facturi mai mari la energie electrică în lunile următoare, iar primele modificări se văd deja în ofertele furnizorilor. Hidroelectrica, companie cunoscută pentru tarifele sale competitive, vine cu două variante de contract: una cu preț mai mic, dar care poate fi modificat pe parcurs, și alta cu tarif fix timp de un an, pentru care clienții trebuie să plătească mai mult.

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Potrivit estimărilor analiștilor din piață, facturile la energie ar putea crește cu până la 20% în perioada următoare. În acest context, consumatorii sunt sfătuiți să citească atent condițiile contractuale înainte de a alege o ofertă.

Hidroelectrica propune două tarife pentru energia electrică

Clienții care încheie contracte cu Hidroelectrica au acum două opțiuni. Prima presupune un preț de 1,23 lei/kWh, cu garanția că tariful rămâne neschimbat timp de 12 luni.

A doua variantă este mai ieftină la început: 1,18 lei/kWh. În acest caz, însă, furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prețul pe durata contractului, în condițiile prevăzute în documentele semnate de client.

Pentru consumatorii din zona Moldovei, tariful poate ajunge la 1,32 lei/kWh. Orice modificare a prețului trebuie notificată clienților, iar aceștia au posibilitatea să refuze noile condiții și să își schimbe furnizorul.

„În 30 de zile, clientul are dreptul să refuze și atunci să-și schimbe furnizorul. Dacă nu răspunde în 30 de zile, se presupune că ar fi acceptat. Trebuie să fie explicat care sunt motivele pentru care furnizorul poate notifica clientul că va modifica prețul pe kWh”, a explicat Mihnea Cătuți, expert în energie.

De ce furnizorii renunță la prețurile garantate

Clauze care permit modificarea tarifelor apar și în contractele altor companii din domeniu. Unii furnizori prevăd posibilitatea schimbării prețului în cazul unor evenimente considerate imprevizibile, cum ar fi o creștere de peste 10% a costului energiei pe care o achiziționează.

Specialiștii spun că volatilitatea pieței îi determină pe furnizori să fie mai prudenți atunci când oferă garanții pe termen lung.

„Furnizorii nu vor să mai ofere atât de multe luni de preț garantat, pentru că nici ei nu știu care este prețul la care va fi nevoie să achiziționeze energia electrică”, a declarat Mihnea Cătuți la Observator.

La rândul său, experta în energie Corina Murafa atrage atenția că fluctuațiile de pe piața angro nu ar trebui să se reflecte automat în facturile consumatorilor casnici.

„Volatilitatea de pe piețele de energie determină furnizorii să recurgă la astfel de soluții. Mai ales pentru consumatorii casnici, tu trebuie să dai anumite garanții. Nu ar trebui ca fiecare modificare de preț de pe piața angro să ducă la modificări în prețul consumatorului final”, a afirmat aceasta.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nu a comentat situația și nici nu a anunțat dacă verifică aceste clauze contractuale.

Ce trebuie să verifice românii înainte să semneze un contract

În ultimele șase luni, marii furnizori au majorat prețurile din ofertele pentru consumatorii casnici cu aproximativ 12-14%, iar în cazul unor companii creșterile au depășit chiar 40%.

În aceste condiții, specialiștii recomandă ca românii să nu se uite doar la tariful afișat, ci și la clauzele care permit modificarea lui. Este important ca oamenii să știe în ce situații poate crește prețul, cum vor fi anunțați și în cât timp pot refuza noile condiții.

„Să citească cu atenție condițiile contractuale, să-și verifice des adresa de e-mail, SMS-urile primite, să vadă dacă există modificări contractuale”, a recomandat Corina Murafa.

Un alt aspect important este că schimbarea furnizorului de energie electrică se poate face oricând și este gratuită. Astfel, consumatorii care nu sunt mulțumiți de noile tarife pot compara ofertele disponibile și pot opta pentru un contract mai avantajos.