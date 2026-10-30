Cozi uriașe la Vama Albița! Peste 300 de camioane au aglomerat granița României cu Republica Moldova

Traficul de marfă de la granița dintre România și Republica Moldova a înregistrat o creștere importantă în ultimele zile, iar punctul de trecere Leușeni-Albița a fost unul dintre cele mai aglomerate. Peste 300 de camioane au traversat frontiera în cursul serii de joi, 29 octombrie, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte pentru efectuarea controalelor vamale. Pentru a evita blocajele, autoritățile au luat măsuri suplimentare și au deschis o bandă de circulație în regim revers.

Peste 300 de camioane au format cozi la Vama Albița. Foto: arhiva

Cozi de camioane la Vama Albița. Autoritățile au suplimentat capacitatea de tranzit

Aglomerația s-a resimțit în special în zona punctului de trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde fluxul ridicat de transporturi de marfă a pus presiune pe activitatea de control vamal.

Potrivit informațiilor prezentate de TVR Moldova, în seara zilei de joi, peste 300 de camioane au trecut prin acest punct de frontieră. Pentru a gestiona numărul mare de vehicule și a preveni formarea unor blocaje, autoritățile au decis să deschidă o pistă suplimentară, utilizată în regim revers.

Banda respectivă era destinată inițial camioanelor care circulă fără încărcătură, însă a fost folosită temporar pentru fluidizarea traficului de autoturisme.

Reprezentanții autorităților au precizat că pista va reveni ulterior la destinația inițială, urmând să fie utilizată din nou pentru procesarea camioanelor goale.

De ce sunt tot mai multe camioane la frontiera României cu Republica Moldova

Creșterea numărului de transporturi de marfă nu este un fenomen izolat. Datele Serviciului Vamal, citate de presa din Republica Moldova, arată că numărul camioanelor care tranzitează punctele de frontieră dintre cele două țări a crescut considerabil în ultima lună.

Dacă anterior erau înregistrate aproximativ 2.000 de camioane pe zi, în prezent numărul acestora a depășit 3.000 zilnic.

Reprezentanții Serviciului Vamal explică această evoluție printr-o combinație de factori economici și logistici, printre care intensificarea exporturilor de cereale în perioada sezonieră și modificarea rutelor comerciale utilizate de transportatorii din Republica Moldova și Ucraina.

Un alt motiv important este creșterea tranzitului de mărfuri ucrainene prin Republica Moldova, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii din Ucraina.

„Această creștere semnificativă se datorează mai multor factori, inclusiv creșterii sezoniere a exporturilor de cereale, reorientării rutelor comerciale din Republica Moldova și Ucraina ca urmare a războiului, dar și intensificării tranzitului de mărfuri ucrainene prin Moldova din cauza atacurilor asupra infrastructurii din Ucraina”, au transmis reprezentanții Serviciului Vamal.

Leușeni-Albița, aglomerat încă din 28 octombrie. Ce rute alternative au la dispoziție șoferii

Problemele de trafic au început încă din 28 octombrie, când s-au format coloane de camioane în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Pentru a evita timpii mari de așteptare și pentru a distribui mai eficient fluxul de transporturi, autoritățile au recomandat șoferilor să ia în calcul și alte puncte de trecere a frontierei.

Printre variantele indicate se numără:

Leova-Bumbăta;

Cahul-Oancea.

Aceste puncte pot reprezenta alternative pentru transportatorii care doresc să evite aglomerația de la Leușeni-Albița, în funcție de traseul și destinația fiecărui transport.

Cum se circulă acum la Vama Albița

După măsurile luate de autorități, situația traficului s-a îmbunătățit. Potrivit informării Serviciului Vamal, în cursul zilei de 29 octombrie, circulația a fost stabilizată, iar timpii de așteptare la frontieră au ajuns la valori minime.

Chiar dacă fluxul de camioane rămâne ridicat, măsurile de reorganizare a circulației au contribuit la reducerea presiunii asupra punctului de trecere Leușeni-Albița.