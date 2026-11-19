România a reușit una dintre cele mai bune participări din ultimii ani la World Cheese Awards 2026, cea mai importantă competiție internațională dedicată brânzeturilor. Cinci producători români au urcat pe podium la ediția desfășurată la Córdoba, în Spania, aducând acasă o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz.

Produsul românesc recunoscut internațional Foto: Facebook

Secretul gustului care a convins juriul internațional

La ediția din acest an, desfășurată la Córdoba, în Spania, 270 de jurați din 51 de țări au evaluat în orb nu mai puțin de 5.330 de brânzeturi provenite din 45 de state. În această competiție acerbă, brânza maturată de la Horezu a reușit să se remarce și să aducă României cea mai importantă distincție, potrivit Hotnews.

Brânza este realizată exclusiv din lapte de oaie provenit de la animale crescute tradițional în zonele montane și este lăsată la maturat timp de cel puțin 12 luni. Rezultatul este o brânză cu textură fermă, aromă puternică și personalitate distinctă, apreciată atât de consumatori, cât și de specialiști.

„Drumul spre aur începe cu răbdare. Secretul gustului stă şi în timpul de maturare, brânza de Horezu este lăsată aici 12 luni la maturat, până capătă aroma intensă şi gustul unic”, a explicat reporterul Observator Diana Severin.

Cum a fost atins succesul

Reprezentanții fabricii Five Continent, producătorul Brânzei de Horezu, spun că menținerea standardelor de calitate este cea mai mare provocare.

„Ne-am dorit foarte mult această medalie, am sperat la ea, dar niciodată nu se ştie. Menţinerea acestor standarde este o provocare în fiecare zi. Pentru că excelenţa nu se obţine o singură dată, ci trebuie demonstrată constant”, a declarat Laura Ion, managerul fabricii.

Aceasta a subliniat că participarea la competițiile internaționale reprezintă și o modalitate de validare a muncii depuse de întreaga echipă.

„Înscriem brânza la concursuri și pentru că ne dorim să avem confirmarea că păstrăm calitatea de la an la an. Este o dorință a noastră, în primul rând, să primim feedback de la jurații internaționali. Este o brânză care a pus Horezu pe harta gastronomică a lumii”, a precizat Laura Ion.

Trei medalii de argint pentru ferma didactică din Gheorgheni

Un alt nume remarcat la competiția din Spania este Asociația Dezvoltare Comunitară Rurală Gheorgheni, din județul Harghita. Ferma didactică produce brânzeturi din laptele propriilor vaci și organizează de peste trei decenii cursuri de pregătire pentru fermieri.

Tot în Covasna, la Arcuș, familia Rétyi produce brânzeturi sub marca Arkäse. Laptele folosit în procesul de fabricație provine din propria fermă, iar distanța dintre locul de colectare și atelierul de producție este de doar câteva sute de metri.

Printre laureați s-a numărat și Sárig Attila, fondatorul brandului Gyimesi Gyógysajt din comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău.

După ce a lucrat ca alpinist utilitar, acesta s-a întors în satul natal și a început să producă brânzeturi folosind laptele crud provenit de la vacile din propria gospodărie.

Munca sa a fost răsplătită cu o medalie de argint pentru sortimentul Sárig Cheese și una de bronz pentru brânza Orodik, maturată timp de șase luni.

Cât costă o roată de brânză

Brânza de Horezu nu este apreciată doar de experții din domeniu. Produsul a devenit tot mai căutat peste hotare, fiind exportat în mai multe țări europene.

„Cea mai multă livrare avem în Croaţia, în Germania, Spania. Brânza este obţinută din lapte de oaie 100%. Este de la oile crescute în zonele de munte, în mod tradiţional”, a explicat Dorela Pleşuvescu, director economic.

Un pachet de 200 de grame se vinde cu aproximativ 20 de lei, în timp ce o roată întreagă poate ajunge la circa 400 de lei.