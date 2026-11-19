Dulapurile de bucătărie se acoperă în timp cu o peliculă lipicioasă de grăsime, praf și abur, mai ales în apropierea aragazului. Există însă câteva soluții preparate acasă care te pot ajuta să scapi de murdăria persistentă, fără să freci ore întregi. Ai nevoie de ingrediente pe care probabil le ai deja în bucătărie.

Truc simplu pentru curățarea dulapurilor de bucătărie. Foto: arhiva

Curățenia în bucătărie poate deveni o adevărată provocare, mai ales atunci când vine vorba despre dulapurile pe care se acumulează grăsime și praf. De multe ori, chiar dacă ștergi periodic mobilierul, suprafețele rămân lipicioase la atingere, iar murdăria pare să reapară la scurt timp.

Explicația este simplă: în timpul gătitului, vaporii fierbinți transportă particule fine de ulei și grăsime, care se depun pe mobilier. Acestea se combină cu praful din aer și formează un strat aderent, greu de îndepărtat cu o simplă lavetă umedă.

Vestea bună este că nu trebuie să investești neapărat în produse de curățare costisitoare. Poți prepara acasă o soluție cu oțet alb și detergent de vase, două ingrediente care ajută la îndepărtarea depunerilor de grăsime și la redarea aspectului curat al dulapurilor.

De ce devin dulapurile de bucătărie lipicioase?

Multe persoane cred că grăsimea se depune doar pe mobilierul aflat lângă aragaz sau hotă. În realitate, particulele eliminate în timpul preparării alimentelor circulă prin încăpere și ajung inclusiv pe suprafețele mai îndepărtate de zona de gătit.

Cele mai afectate sunt, de regulă:

partea superioară a dulapurilor suspendate și a corpurilor înalte;

mânerele și marginile ușilor;

suprafețele din apropierea hotei;

rafturile deschise și zonele în care sunt depozitate condimentele;

mobilierul aflat în apropierea aragazului.

Atunci când particulele de grăsime se combină cu praful, se formează o peliculă lipicioasă care se întărește treptat. Din acest motiv, este important să folosești o soluție care să ajute la dizolvarea grăsimii, nu doar la îndepărtarea prafului.

Spray de casă pentru degresarea dulapurilor. Cum îl prepari

Una dintre cele mai simple variante pentru curățarea periodică a mobilierului este un amestec pe bază de apă caldă, oțet alb și detergent de vase.

Oțetul contribuie la îndepărtarea unor depuneri și reziduuri, în timp ce detergentul de vase ajută la desprinderea grăsimii de pe suprafețe.

Pentru prepararea soluției ai nevoie de:

două căni de apă caldă;

o cană de oțet alb;

o linguriță de detergent de vase;

câteva picături de suc proaspăt de lămâie, opțional.

Amestecă ingredientele într-un recipient cu pulverizator. Înainte de utilizare, testează soluția pe o porțiune mică și ascunsă a mobilierului, pentru a verifica dacă materialul o tolerează.

Aplică o cantitate mică pe o lavetă din microfibră, nu direct pe suprafețele mobilierului, mai ales dacă acestea sunt din lemn sau au îmbinări sensibile la umezeală. Șterge delicat zonele murdare și lasă soluția să acționeze doar atât cât este necesar, fără să lași suprafața să se îmbibe.

La final, îndepărtează eventualele reziduuri cu o lavetă curată, ușor umedă, apoi usucă mobilierul cu o cârpă moale din bumbac.

Cum scapi de petele vechi de grăsime cu bicarbonat de sodiu

Dacă dulapurile nu au mai fost curățate de mult timp, este posibil ca unele depuneri să nu dispară de la prima ștergere. În astfel de situații, bicarbonatul de sodiu poate fi folosit pentru petele persistente, cu condiția să fie aplicat cu grijă.

Pentru a obține o pastă de curățare, amestecă două linguri de bicarbonat de sodiu cu puțină apă călduță, până când obții o compoziție omogenă.

Aplică o cantitate mică pe zona afectată și las-o să acționeze câteva minute. Dacă materialul permite, poți încerca să îndepărtezi murdăria prin mișcări delicate, folosind partea moale a unui burete.

Nu freca energic și evită această metodă pe suprafețele lucioase, lăcuite sau sensibile la zgârieturi. Bicarbonatul are o acțiune abrazivă și poate deteriora anumite finisaje.

După curățare, îndepărtează foarte bine pasta cu o lavetă umedă și usucă suprafața.

Cum cureți dulapurile în funcție de materialul din care sunt realizate

Un aspect important pe care trebuie să îl iei în considerare este materialul mobilierului. Nu toate suprafețele reacționează la fel la oțet, bicarbonat sau umezeală.

Dulapuri din lemn natural: Folosește o lavetă foarte bine stoarsă și produse recomandate de producător pentru finisajul respectiv. Evită excesul de apă și usucă imediat suprafața.

Mobilier din PAL sau MDF laminat: Curăță cu o lavetă moale și o soluție blândă, fără să insiști asupra marginilor și îmbinărilor. Umezeala pătrunsă în interior poate deteriora materialul.

Fronturi lucioase sau mate: Acestea pot fi sensibile la zgârieturi și la anumite substanțe chimice. Alege o lavetă din microfibră curată și verifică întotdeauna recomandările producătorului.

Mobilier lăcuit: Evită oțetul, bicarbonatul și produsele abrazive dacă producătorul nu confirmă compatibilitatea lor. Folosește o soluție special destinată acestui tip de finisaj.

Cum previi acumularea grăsimii și a prafului pe dulapurile de bucătărie

După ce ai reușit să îndepărtezi stratul lipicios, este important să menții mobilierul curat prin câteva obiceiuri simple.

În primul rând, pornește hota ori de câte ori gătești și curăță periodic filtrele acesteia. Astfel, poți reduce cantitatea de particule de grăsime care ajung în aer și se depun pe mobilier.

De asemenea, șterge mânerele și zonele din apropierea aragazului în mod regulat, înainte ca depunerile să se întărească. O lavetă din microfibră și un produs compatibil cu suprafața sunt, de cele mai multe ori, suficiente pentru întreținerea obișnuită.

Evită aplicarea uleiurilor de cocos, migdale sau a altor uleiuri alimentare pe dulapuri, chiar dacă unele trucuri de curățenie le recomandă pentru obținerea unui aspect lucios. Acestea pot lăsa un film gras care atrage praful și poate favoriza apariția unor noi depuneri.

Cel mai bun truc este să nu lași grăsimea să se acumuleze. Cu o curățare periodică și produse potrivite materialului din care sunt realizate dulapurile, mobilierul își poate păstra aspectul îngrijit fără eforturi exagerate.