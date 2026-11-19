Cenușa de lemn este unul dintre cele mai vechi remedii naturale folosite de grădinari pentru fertilizarea pământului. După curățarea sobei sau a șemineului, mulți aleg să păstreze cenușa și să o împrăștie în livadă, în jurul merilor, perilor, prunilor ori cireșilor, în speranța că vor ajuta pomii să treacă mai bine peste iarnă și să ofere fructe mai multe în sezonul următor. Deși această practică are o bază reală, specialiștii atrag atenția că cenușa nu este potrivită pentru orice tip de sol, iar folosirea ei fără măsură poate provoca dezechilibre nutritive și chiar probleme de dezvoltare.

Cenușa din sobă poate face minuni pentru pomii fructiferi? Foto: arhiva

Secretul nu stă în cantitatea de cenușă pe care o pui la rădăcina pomilor, ci în caracteristicile pământului din livadă. Acest reziduu natural poate fi o sursă valoroasă de minerale și poate contribui la corectarea acidității, însă efectele sale depind de pH-ul solului, de compoziția cenușii și de modul în care este administrată. Prin urmare, înainte să golești găleata din sobă în jurul pomilor fructiferi, este bine să știi când această metodă ajută și în ce situații este mai bine să o eviți.

Ce substanțe nutritive se găsesc în cenușa de lemn?

Cenușa rezultată din arderea lemnului natural, netratat, păstrează o parte dintre mineralele prezente în materialul lemnos. Tocmai de aceea este considerată un amendament natural pentru grădină, fiind apreciată mai ales pentru conținutul de potasiu și calciu, două elemente importante pentru dezvoltarea normală a plantelor.

Potasiul contribuie la reglarea echilibrului hidric al țesuturilor vegetale, la funcționarea normală a metabolismului și la dezvoltarea fructelor. Calciul participă la formarea și menținerea structurii celulare, în timp ce magneziul are un rol esențial în producerea clorofilei și în desfășurarea fotosintezei. Cenușa mai poate conține fosfor și cantități variabile de oligoelemente, precum mangan, zinc și bor.

Potrivit informațiilor publicate de Iowa State University Extension, cenușa de lemn poate avea aproximativ 5-7% potasă, exprimată convențional ca oxid de potasiu (K₂O), însă proporțiile diferă în funcție de tipul lemnului și de condițiile în care acesta a ars.

Există însă un aspect foarte important pe care grădinarii nu trebuie să îl treacă cu vederea: cenușa nu reprezintă un îngrășământ complet. În timpul arderii, azotul se pierde în mare parte, astfel că produsul rămas nu poate asigura singur toate substanțele nutritive necesare pomilor fructiferi. Așadar, chiar dacă aduce anumite minerale în sol, nu poate înlocui fertilizarea echilibrată.

Când este bine să folosești cenușă la pomii fructiferi?

Unul dintre cele mai importante efecte ale cenușii de lemn este capacitatea de a reduce aciditatea solului. Datorită reacției sale alcaline, aceasta poate contribui la creșterea valorii pH-ului, fiind utilă în special pe terenurile prea acide, acolo unde analiza solului indică necesitatea unei corecții.

Pentru numeroși pomi fructiferi, un sol slab acid sau apropiat de neutru poate asigura condiții favorabile pentru absorbția elementelor nutritive. Atunci când pământul este prea acid, anumite substanțe pot deveni mai puțin accesibile rădăcinilor, iar dezvoltarea plantelor poate avea de suferit. În asemenea situații, o cantitate calculată de cenușă poate contribui atât la ameliorarea reacției solului, cât și la completarea aportului de potasiu și calciu.

Totuși, faptul că un pom pare să aibă nevoie de îngrășământ nu înseamnă automat că are nevoie de cenușă. Dacă pH-ul este deja potrivit, administrarea acestui produs poate fi inutilă și chiar riscantă. De aceea, verificarea acidității pământului este primul pas înaintea oricărei aplicări.

În ce situații cenușa poate deveni periculoasă pentru livadă?

Deși este un produs natural, cenușa are o reacție alcalină puternică și trebuie utilizată cu atenție. Aplicată pe un teren nepotrivit sau în cantități exagerate, poate afecta disponibilitatea nutrienților și poate îngreuna dezvoltarea normală a rădăcinilor.

1. Pe solurile alcaline poate provoca dezechilibre nutritive

Dacă pământul din livadă are deja un pH ridicat, adăugarea cenușii poate accentua alcalinitatea și poate reduce capacitatea pomilor de a absorbi anumite microelemente. Fierul este unul dintre nutrienții a căror disponibilitate scade în asemenea condiții, chiar dacă acesta există în sol.

Consecința poate fi apariția clorozei ferice, o problemă care se manifestă prin îngălbenirea frunzelor, în timp ce nervurile acestora rămân adesea verzi. Pomul poate părea bolnav sau insuficient hrănit, deși problema nu este neapărat lipsa fierului din pământ, ci dificultatea rădăcinilor de a-l prelua.

Iowa State University Extension recomandă evitarea cenușii de lemn atunci când pH-ul solului depășește valoarea 7. Prin urmare, pe terenurile neutre spre alcaline, această metodă de fertilizare trebuie privită cu multă prudență.

2. Cantitățile prea mari pot afecta rădăcinile pomilor

O altă greșeală frecventă este aplicarea unei cantități mari de cenușă în imediata apropiere a trunchiului, pe ideea că un aport mai mare de minerale va ajuta pomul să crească mai viguros. În realitate, excesul poate produce o creștere locală și bruscă a pH-ului, dar și o acumulare de săruri solubile.

Aceste modificări pot afecta rădăcinile fine, care au un rol esențial în absorbția apei și a elementelor nutritive. În loc să stimuleze dezvoltarea pomului, o asemenea practică poate îngreuna hrănirea acestuia și poate contribui la apariția unor deficiențe.

Din acest motiv, cenușa nu trebuie administrată la întâmplare și nici concentrată într-un singur loc. Chiar și în cazul pomilor maturi, cantitatea trebuie stabilită în funcție de suprafața tratată și de caracteristicile solului.

3. Cenușa din lemn vopsit sau tratat nu trebuie folosită în grădină

Nu orice cenușă rămasă după ardere este potrivită pentru fertilizarea pomilor fructiferi. Pentru această utilizare trebuie păstrată exclusiv cenușa provenită din lemn natural, netratat, fără lacuri, vopsele, adezivi sau substanțe de impregnare.

Arderea lemnului prelucrat, a mobilierului vechi, a deșeurilor ori a materialelor care conțin aditivi poate lăsa în urmă reziduuri nedorite, inclusiv contaminanți metalici. Acestea pot ajunge în sol și pot afecta calitatea acestuia.

Nici cenușa provenită din cărbune mineral sau din brichete cu aditivi nu trebuie considerată un înlocuitor sigur pentru cenușa de lemn natural.

Este cenușa potrivită pentru meri, peri, pruni și cireși?

Nu există o regulă care să spună că un anumit pom fructifer trebuie fertilizat obligatoriu cu cenușă. Nevoile diferă în funcție de specie, portaltoi, vârsta pomului și, mai ales, condițiile în care acesta crește.

Mărul poate beneficia de aportul de potasiu și calciu dacă solul este prea acid și există o nevoie reală de corectare a pH-ului. În schimb, pe un teren deja neutru sau alcalin, cenușa nu este recomandată.

Părul poate tolera aplicarea unei cantități calculate de cenușă pe solurile acide, însă nu trebuie tratată ca o fertilizare obligatorie în fiecare toamnă.

Prunul poate beneficia de ameliorarea unui sol prea acid, dar aplicarea trebuie făcută numai după verificarea caracteristicilor terenului și a necesarului de nutrienți.

Cireșul și vișinul necesită aceeași atenție în ceea ce privește alcalinitatea. Dacă pământul are deja un pH ridicat, cenușa poate favoriza dezechilibrele nutritive și apariția simptomelor de cloroză.

Piersicul și caisul nu trebuie fertilizați automat cu cenușă, mai ales dacă sunt plantați pe terenuri calcaroase sau cu reacție alcalină. În aceste condiții, o cantitate suplimentară de material alcalin poate agrava problemele de absorbție a microelementelor.

O atenție deosebită trebuie acordată afinilor, care au nevoie de un sol puternic acid pentru a se dezvolta corespunzător. În cazul lor, cenușa de lemn trebuie evitată, deoarece creșterea pH-ului poate afecta serios capacitatea plantei de a absorbi nutrienții.

Câtă cenușă se pune la rădăcina unui pom fructifer?

Mulți grădinari caută o cantitate exactă, exprimată în pahare, căni sau kilograme pentru fiecare pom, însă o asemenea recomandare generală poate fi înșelătoare. Nu toți pomii cresc în același tip de pământ, iar cenușa provenită din diferite tipuri de lemn poate avea proprietăți și concentrații minerale diferite.

Doza potrivită depinde de valoarea pH-ului, textura solului, suprafața pe care se face aplicarea, compoziția cenușii și necesarul real de nutrienți. Un teren nisipos, de exemplu, poate reacționa diferit față de unul argilos, iar o cantitate potrivită într-o anumită livadă poate fi excesivă în alta.

University of New Hampshire Extension subliniază importanța stabilirii dozei în funcție de analiza solului și de capacitatea cenușii de a neutraliza aciditatea.

Cea mai bună abordare este să nu folosești cenușa în fiecare an doar pentru că ai disponibilă după curățarea sobei. Dacă terenul nu are nevoie de corectarea pH-ului sau de suplimentarea nutrienților pe care aceasta îi furnizează, aplicarea nu aduce un avantaj real. În schimb, poate crea probleme care vor fi mai greu de corectat ulterior.

Se poate împrăștia cenușă la pomi în luna noiembrie?

Toamna poate fi o perioadă potrivită pentru anumite lucrări de ameliorare a solului, însă aplicarea cenușii în noiembrie nu este o regulă și nici o operațiune obligatorie înainte de venirea iernii.

În anumite condiții, administrarea în sezonul de toamnă permite amendamentului să intre treptat în contact cu solul. Totuși, potasiul din cenușă este relativ solubil, iar precipitațiile abundente pot favoriza pierderea unei părți din nutrienți prin levigare.

Oregon State University Extension atrage atenția asupra riscului aplicării cenușii în timpul iernii, când nutrienții pot fi transportați de apa provenită din ploi și din topirea zăpezii.

Dacă analiza arată că livada are nevoie de acest amendament, este important să alegi o perioadă în care solul nu este înghețat, îmbibat cu apă sau expus unor ploi puternice. Cenușa trebuie distribuită uniform pe suprafața indicată, fără să formeze grămezi în jurul trunchiurilor și fără să intre în contact direct cu scoarța.

Așadar, nu calendarul trebuie să decidă dacă folosești cenușă, ci starea reală a solului și condițiile meteorologice.

Greșeli pe care să nu le faci atunci când folosești cenușă în livadă

Chiar și atunci când provine din lemn natural și este aplicată pe un teren potrivit, cenușa trebuie utilizată corect. Unele obiceiuri aparent inofensive pot reduce beneficiile și pot provoca dezechilibre în sol.

Printre cele mai frecvente greșeli se numără:

Presărarea cenușii direct lângă trunchi: această zonă nu are nevoie de acumulări concentrate de cenușă, iar contactul direct cu scoarța nu aduce beneficii pomului.

Aplicarea fără verificarea pH-ului: este una dintre cele mai riscante practici, deoarece poți crește inutil alcalinitatea unui sol care are deja o reacție potrivită.

Folosirea unor cantități foarte mari: excesul poate modifica rapid proprietățile solului și poate afecta rădăcinile fine.

Amestecarea cu îngrășăminte pe bază de uree sau amoniu: reacția alcalină a cenușii poate favoriza pierderea azotului sub formă de amoniac, reducând eficiența fertilizării.

Aplicarea în fiecare an, indiferent de necesități: repetarea acestei practici poate duce la acumularea unor minerale și la dezechilibre nutritive.

Utilizarea cenușii ca tratament împotriva bolilor: cenușa nu este un fungicid și nu înlocuiește tratamentele fitosanitare necesare pentru probleme precum rapănul, monilioza sau cancerul bacterian.

Ce alternative ai dacă nu este recomandată cenușa de lemn?

Dacă vrei să îmbunătățești fertilitatea solului din jurul pomilor fructiferi, există și alte variante care pot fi mai potrivite, în funcție de problemele identificate.

Compostul bine maturat este una dintre cele mai utile soluții pentru întreținerea solului din livadă. Acesta contribuie la îmbunătățirea structurii pământului, adaugă materie organică și susține activitatea microorganismelor benefice. Spre deosebire de cenușă, compostul nu este folosit în principal pentru creșterea pH-ului.

Dacă analiza indică un deficit de potasiu, poate fi ales un îngrășământ adecvat, care să furnizeze elementul necesar fără să modifice inutil reacția solului. În cazul unui teren prea acid, materialele calcaroase pot reprezenta o alternativă mai ușor de dozat, cu condiția ca aplicarea să fie stabilită pe baza recomandărilor rezultate din analiza pământului.