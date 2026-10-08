 Orașul celebru care a luat o decizie fără precedent! Cenușa animalelor de companie va putea fi păstrată lângă mormintele stăpânilor
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Orașul celebru care a luat o decizie fără precedent! Cenușa animalelor de companie va putea fi păstrată lângă mormintele stăpânilor

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O decizie inedită a fost luată de autoritățile din Veneția, după ce tot mai mulți oameni au cerut ca animalele lor de companie să poată rămâne aproape de stăpânii lor și după moarte. Noile reglementări permit păstrarea cenușii câinilor, pisicilor și a altor animale de companie în apropierea locului de înhumare al unei persoane, în cimitirele municipale din oraș.

Veneţia a decis că cenuşa animalelor de companie poate fi depusă alături de rămășițele stăpânilor
Veneţia a decis că cenuşa animalelor de companie poate fi depusă alături de rămășițele stăpânilor Foto: Pexels

Municipalitatea a inclus această prevedere în noile reguli pentru cimitire, după ce mai mulți proprietari și-au exprimat dorința ca animalele pe care le-au considerat membri ai familiei să poată fi comemorate alături de ei.

Potrivit noilor reglementări, urna cu cenușa animalului va avea un rol „exclusiv accesoriu și comemorativ în raport cu înhumarea persoanei, neputând fi amplasată niciodată în spațiul destinat sicriului, cenușii sau rămășițelor umane”.

Câte animale pot fi păstrate în același loc

Regulile stabilesc că pentru fiecare loc de înhumare poate exista o singură urnă, în care poate fi păstrată cenușa a cel mult două animale de companie.

Există mai multe variante în care urna poate fi amplasată, în funcție de tipul locului de înhumare. În cazul mormintelor din sol, aceasta poate fi introdusă într-un compartiment special al monumentului funerar sau al plăcii care acoperă mormântul. Pentru nișele funerare, osuare și cinerarii, urna poate fi amplasată în exteriorul plăcii de sigilare, în timp ce în cazul cavoului familial trebuie să existe un spațiu special, separat.

În toate situațiile, operatorul serviciilor funerare trebuie să verifice dacă amplasarea urnei este compatibilă din punct de vedere tehnic și dacă sunt respectate condițiile de stabilitate și siguranță. Recipientul trebuie fixat corespunzător și trebuie să poarte o plăcuță pe care să fie menționat „Urnă pentru incinerarea animalelor”.

De asemenea, proprietarii vor putea amplasa pe monumentul funerar o fotografie în care persoana decedată apare alături de animalul său de companie.

Ce animale sunt incluse în noile reglementări

Prevederea se aplică animalelor crescute ca animale de companie sau ținute din motive emoționale. Printre acestea se numără câinii, pisicile, iepurii de casă, rozătoarele mici, păsările, peștii ornamentali, țestoasele și reptilele mici.

Nu sunt incluse animalele de fermă sau cele crescute pentru producția de hrană, animalele sălbatice și speciile protejate. De asemenea, sunt excluse animalele ale căror dimensiuni nu permit păstrarea urnei în spațiile special prevăzute de regulament.

Astfel, Veneția introduce o soluție pentru proprietarii care își doresc ca legătura cu animalele lor de companie să fie comemorată și după moarte, fără ca urna acestora să fie amplasată în spațiul destinat rămășițelor umane.

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